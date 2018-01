El Ayuntamiento recalca su compromiso con las personas con diversidad funcional

María Romay contestó ayer a la nota de prensa emitida por Fegadi en la que se criticaba que se vinculara la subida en el precio de las entradas con la reserva de los palcos para personas con movilidad reducida. "O no me he explicado bien o no me han entendido -dijo-. Este Ayuntamiento ha mostrado su sensibilidad y el compromiso con la diversidad funcional en muchas ocasiones. Ya el año pasado, antes de que entrara en vigor la Ley de la Junta de accesibilidad a los teatros públicos, que nos obliga a reservar seis palcos platea para personas con movilidad reducida y 22 butacas para personas con problemas auditivos, apartamos entradas para estas personas. O sea que los pasos que se han dado en este aspecto han sido firmes por parte de este Ayuntamiento".

Siguió explicando que lo que ocurre este año es que con la nueva normativa las arcas del COAC "se ven repercutidas, eso no me parece que sea manchar el nombre de nadie, sino ser transparentes. A mí me preguntan por qué se suben las entradas, y yo digo que las subimos porque hay seis palcos plateas que los tengo que vender a precio de gallinero, y para cumplir la Ley tiene que haber un equilibrio presupuestario, así que tanto tenemos, tanto gastamos. Para compensar esto tiene que haber un aumento, que coincide con la bajada que hizo mi compañero Adrián cuando llegó a la Delegación, por tanto no estamos hablando de un afán recaudatorio, ni queremos manchar el nombre de la movilidad reducida, de hecho entendemos que ya habíamos empezado el camino con ellos el año pasado y no este, cuando no había una imposición".