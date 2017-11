El Ayuntamiento plantea a la Junta llevar el CAS a Puerto América

El alcalde de Cádiz, José María González, ha planteado la opción de trasladar el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) al edificio de la Ciudad del Mar, en Puerto América, en la reunión que mantuvo ayer con el delegado territorial de Cultura, Daniel Moreno.

Ambos se sentaron ayer para buscar alternativas para la futura ubicación del CAS y así recuperar para la ciudadanía el emblemático edificio ubicado en la Caleta, tal y como acordaron el pasado mes de febrero el primer edil y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Las necesidades económicas del enclave también influyen, según Belizón

De este modo, González recordó a Moreno que esta infraestructura lleva años vacía, "y una ciudad como Cádiz, que tanto adolece de espacio, no puede permitírselo". Entre las ventajas que mencionó en el caso de que el CAS se ubicara en este equipamiento, enumeró que estaría muy cerca de un puerto deportivo con acceso a las embarcaciones, y además se situaría en una zona que, en un futuro cercano, tendrá un gran crecimiento urbanístico y una gran importancia en la ciudad, gracias al desarrollo del proyecto Integración Puerto-Ciudad. Además, la presencia del CAS en esta instalación de Puerto América serviría como motor para la instalación de más servicios en este espacio de la ciudad, argumentó González.

Si bien, tras el anuncio que hace unas semanas hizo el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, de que el CAS no ocuparía su vecino Castillo de San Sebastián "por cuestiones técnicas", la Junta de Andalucía ha dejado claro que el edificio que sustituya al centro de investigación de la arqueología subacuática debe ser "idóneo técnicamente", como requisito indispensable para dicho traslado.

Así lo expresó ayer el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón en rueda de prensa, y así lo comunicó al alcalde de la ciudad el delegado provincial de Cultura, Daniel Romero, durante el encuentro que protagonizaron ayer.

Por este motivo, desde la delegación provincial de Cultura estiman oportuno que los técnicos municipales acudan a conocer y visitar técnicamente el Centro de Arqueología Subacuática, "para que sepan a qué nos referimos cuando hablamos de lo que nos ofrezcan sea una sede idónea para un centro de investigación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico", según fuentes de Cultura. De hecho, durante la reunión el delegado de Cultura ofreció hacer la visita lo antes posible para elaborar con la mayor celeridad "informes técnicos".

Por su parte, Juan Luis Belizón pidió "tranquilidad y sosiego", pues el tema del traslado del CAS, dijo, "requiere una sentada centrada y tranquila" al tratarse de una "permuta entre dos administraciones públicas". En este apartado añadió que "estamos de acuerdo con el Ayuntamiento" en un uso del Balneario de la Palma que beneficie a la ciudad y "para eso no va a haber ningún problema". Si bien, añadió que "si en los informes iniciales del Castillo de San Sebastián nos dicen los técnicos que no reúne las mismas condiciones ni la misma valoración económica que el Balneario de la Palma no podemos tirar para delante sin valorar las consecuencias", confirmó. Esto le llevó a solicitar calma "para que salgan las cosas, igual que el alcalde lleva con tranquilidad su gestión".

Llegados a este punto es inevitable pensar que tal y como ocurría con el Castillo de San Sebastián, el edificio Ciudad del Mar -cuya ubicación es privilegiada por su cercanía al mar- también necesitaría una gran inversión económica, pues nunca llegó a finiquitarse ni a ocuparse. La Junta tendrá que responder ahora sobre la posibilidad de actuar en este enclave susceptible de permuta, teniendo en cuenta sus requisitos de equiparación técnica y las opc iones económicas reales.

Por otra parte, de lo que no se han pronunciado ninguno de los responsables políticos es sobre la situación de emergencia que vive el Castillo de San Sebastián, que sigue a la espera de que le tiendan la mano para la salvación de esta joya patrimonial clavada en uno de los frentes más bellos y turísticos de la ciudad.