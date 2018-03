Ayudas del CEI.Mar para la movilidad de estudiantes de doctorado

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar) ha puesto en marcha una nueva convocatoria en régimen de concurrencia competitiva centrada en seis ayudas, por valor de 5.000 euros cada una, para desarrollar estancias de tres meses de duración en universidades o centros de excelencia internacional en temáticas del ámbito marino-marítimo. El plazo para las solicitudes estará abierto hasta el próximo día 26 de abril y las estancias se podrán desarrollar hasta final de este año 2018.

A estas ayudas podrán optar estudiantes de doctorado de las universidades de la agregación (Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga) que busquen obtener la mención internacional de excelencia en sus tesis doctorales. Para la asignación de las mismas se evaluará la calidad del investigador de acogida y del grupo receptor, así como el proyecto de investigación propuesto y la trayectoria curricular del doctorando.

Por otro lado, el Campus de Excelencia Internacional del Mar también ha convocado ayudas para la asistencia a cursos de formación de estudiantes de doctorado. En concreto, tres ayudas de 600 euros para la asistencia al curso Fundamentos de Bioprocesos de Microalgas que tendrá lugar en Almería del 2 al 26 de julio, y dos ayudas de 500 euros (más matrícula) para la asistencia al curso Ecology and Evolution through the lens of new omics approaches, en el marco del VI Ramón Margalef Summer Colloquia, que se celebrará en Barcelona del 9 al 13 de julio. Para la valoración de los candidatos, se considerará la adecuación de los cursos ofertados al proyecto de tesis doctoral y los méritos curriculares del solicitante. El plazo límite para solicitar estas ayudas es el 12 de abril de 2018.