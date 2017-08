Ay, que te comoSJosé MonforteLas papas aliñás de Barbiana en Sanlúcar

E sirven templaitas, un estado a medio camino entre el fresquito y el calentito. En este estado la papa se vuelve especialmente chupona y se come ella misma casi medio litro de aceite de oliva y un octavo de vinagre. Como tú te comes la papa, también te comes el aceite y el vinagre que se ha chupao… por lo que no veas como están las papas. Si por lo alto en este bar de la plaza del Cabildo les ponen unos trozos de melva casi tan grandes como un portaviones, pues ya el grado de disfrute es superlativo. Se recomienda acometer la obra con una copita de manzanilla.