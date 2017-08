Ay, que te comoEJosé MonforteEl pollo de campo en salsa de la Venta La Cabrala

L pollo de campo es como el ibérico de los cochinos, pero en ave. Si la carne de pollo que venden en los supermercados por no tener no tiene ni sabor, en el caso de los pollos de campo la cosa es otra. Su color es otro, más intenso y la carne tiene textura. En la Venta La Cabrala, en el cruce que hay para coger la carretera hacia Benalup viniendo desde Medina, lo preparan bien. Te lo ponen en ración generosa, evidentemente con los trozos con sus huesos, que de lo contrario no tiene ninguna gracia. Viene cubierto por una salsita aromatizada con vino fino de Chiclana y acompañado de un ejército de papas fritas que se ponen firmes al lado del pollo y están dispuestas a desfilar por tu boca con gran marcialidad y capacidad de sacrificio por la causa. Se recomienda terminar la cosa con un buen rebañao de salsa.