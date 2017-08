Ay, que te comoEJosé MonforteLa tortilla de patatas de La Gallega de San Fernando

S cierto, faltaba la llegada estelar de la tortilla de patatas. Cuántos domingos de playa ha convertido en maravilla. La que recomendamos no es tortilla de playa, es tortillón de barra de bar. Es gorda y se come en cuñas de generoso tamaño. La sirve en el bar La Gallega de San Fernando, en la plaza de Las Vacas y es una de las joyas de este establecimiento donde todo suele estar bueno. Ya que estás allí no te pierdas tampoco, si la tienen la empanada, el pulpo o sus papas aliñás a la gallega. La tortilla se come con unos piquitos y es muy buena para compartir y hacer amistad.