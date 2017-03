Aviones terroristas contra el corazón de Nueva York

ún no hay cifras oficiales, decenas de miles de personas podrían haber muerto en el mayor ataque terrorista de la historia, que golpeó ayer el corazón económico y político de Estados Unidos. El alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani, señaló que el número de muertos "será más de lo que podamos resistir". En una acción sin precedentes, los terroristas secuestraron cuatro aviones de pasajeros en distintos puntos de Estados Unidos. Dos de ellos los estrellaron contra las famosas Torres Gemelas de Nueva York; un tercero contra el Pentágono y el cuarto pudo ser interceptado y abatido por cazas en Pittsburg antes de que pudiera ser utilizado como bomba-volante. Estados Unidos no había vivido nada semejante desde el ataque japonés a Pearl Harbor que provocó su entrada en la Segunda Guerra Mundial. El mundo se colocó en estado de máxima alerta y el temor al fantasma de una guerra de proporciones incalculables se apoderó de las principales capitales. A última hora de anoche, la respuesta norteamericana parecía cebarse con Kabul, la capital de Afganistán, que sufrió un bombardeo de grandes proporciones. Fuentes norteamericanas, sin embargo, aseguraban que no había ninguna intervención de su Ejército y atribuían las explosiones a la oposición afgana. Cronología: 08.45 Un Boeing 757 de American Airlines que cubría el vuelo 11 Boston-Los Ángeles, con 81 pasajeros y 11 tripulantes, es secuestrado y desviado de su rumbo. El aparato se estrella 11 minutos después contra la torre norte. A las 9.14 otro avión colisiona contra la segunda torre. 09.40 El presidente George W. Bush confirma que "aparentemente se trata de un atentado" y convoca el Consejo Nacional de Seguridad. 09.45 - 09.55 Veinte mil personas son evacuadas de la Casa Blanca y el Pentágono. El pánico se apodera de la Gran Manzana. 10.05 - 10.28 La torre sur del World Trade Center se desploma. El alcalde de Nueva York ordena el desalojo de Manhattan. Poco después cae la segunda torre.

Un responsable del FBI alerta de que un avión secuestrado se dirige hacia el Pentágono, que es desalojado. El aparato cae una hora después provocando la caída de una de sus alas. Al menos seis personas mueren en la acción terrorista.