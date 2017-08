Autores pide que se vuelva a votar el sistema de elección del jurado

La Asociación de Autores del Carnaval, después de las opiniones contrarias al nuevo sistema de elección del jurado emitidas por las asociaciones de chirigotas y cuartetos y publicadas en Diario de Cádiz el pasado miércoles, emitía ayer un comunicado en el que pide, "por el bien del Carnaval y su COAC", que se vuelva a realizar la votación que en la Junta celebrada el 18 de julio dio lugar a la decisión de que los vocales fueran designados por sorteo de entre una lista abierta de aspirantes, escogiendo finalmente los 11 elegidos al presidente. Además de Cuartetos y Chirigotas, Antifaces de Oro también se expresaba ayer en este periódico contraria a esta nueva fórmula.

Según Autores, cuya junta directiva se reunía en la noche del miércoles, en la Junta del 18 de julio se presentaron dos propuestas. Una de ellas, la que salió adelante, de Ascoga (coristas) y la Asociación de Comparsistas, que contó con dos votos favorables: el de Ascoga y el de la edil de Fiestas, María Romay (las comparsas aún no tienen voto). La otra propuesta, presentada por Autores, consistía en la presentación de currículos carnavalescos por parte de los aspirantes a vocal, de entre los que el presidente, a su vez escogido por los representantes legales de las agrupaciones inscritas, eligiría a su equipo de diez vocales. Este planteamiento contó con los votos a favor de CAI y Autores, además del visto bueno de Antifaces de Oro, que no tiene voto en la Junta del COAC. "Al haberse ausentado en ese momento de la Junta el otro miembro del equipo de gobierno representado en la misma, y al tener voto sólo cuatro miembros, el resultado fue de dos votos para cada propuesta, decidiendo el voto de calidad de la presidenta del Patronato, en este caso María Romay, como es preceptivo", saliendo así adelante la propuesta de Ascoga y Comparsistas. En los dos casos, el resto de asociaciones no mencionadas se abstuvieron.

Por otra parte, la Asociación de Autores ha convocado a sus socios a una asamblea extraordinaria el próximo lunes a las siete de la tarde, en la que se informará de la dimisión de su presidente, Kiko Zamora, y de la convocatoria de elecciones para buscarle sucesor.