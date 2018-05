Autores quiere más porcentaje de puntos para letra y música que para afinación

La Asociación de Autores ha definido ya, merced a las propuestas de sus asociados en las asambleas celebradas desde Carnaval, los cambios que va a plantear en la Junta Ejecutiva del Patronato para el Concurso de Agrupaciones 2019. Entre las novedades respecto a lo ya publicado por este Diario el 17 de marzo, el colectivo propone una variación en las puntuaciones de las coplas en comparación con el COAC 2018, dando más importancia a la letra y la música que a la afinación, ejecución e interpretación. Si este año las tres se repartieron equitativamente el porcentaje, un 33 por ciento cada una, para 2019 se propone un 40 por ciento para la letra, otro 40 para la música y un 20 para la afinación, ejecución e interpretación. Autores propondrá que en la fase clasificatoria se recupere la puntuación numérica eliminada en el Concurso 2018, pero, sin embargo, esos puntos no se arrastren y las agrupaciones empiecen desde cero en cuartos de final. Asimismo, la configuración de la gran final se quedaría igual salvo la inclusión de un descanso en medio de 15 minutos.

En cuanto a la previa del sorteo del orden de actuación, las agrupaciones cabezas de serie actuarían en sexto lugar, cerrando telón, puesto que Autores sobreentiende que con un COAC 2019 tan tardío y alejado de las fechas navideñas, no habrá problemas para que cada función cuente con solo seis agrupaciones. También se quiere potenciar la fase de semifinales añadiendo una función, de tres a cuatro, y cinco grupos más. Esto es, 32, repartiendo ocho en cada sesión. En cuanto a la elección del jurado, será responsabilidad del presidente, obviando la bolsa de aspirantes creada para la última edición del Concurso. Eso sí, los vocales deberán cumplir unos requisitos y no podrán ser familiares del presidente o entre ellos, además de, como es lógico, no tener relación familiar con los concursantes. Al presidente lo elegiría una comisión de siete miembros de las asociaciones que integran el Patronato siempre que no participen en el Concurso 2019. Igualmente, deberá haber paridad en el jurado. Por último, Autores entiende que el reglamento del COAC deberá recoger la normativa vigente sobre la presencia de animales y menores en el escenario.