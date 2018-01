Autonomía Obrera acusa a las limpiadoras de módulos de playas que protestan de mentir

El sindicato Autonomía Obrera ha puesto en entredicho las movilizaciones que están realizando un grupo de trabajadoras del servicio de limpieza de los módulos de playas, que ya se encuentra municipalizado en Cádiz 2000. Según este sindicato, "las trabajadoras que verdaderamente participan son tan solo una pequeña parte del personal de los módulos de playas". Esta central sindical añade que "la gran mayoría" de la plantilla de limpiadoras fijas discontinuas de módulos "no sólo no participan en ellas sino que, además, no están dispuestas a que el servicio siga gestionándose por más tiempo como si fuera un cortijo privado".

AO centraba sus críticas en los que llaman los líderes de las protestas, en este caso, Beatriz Abelleira, Rosa Huertas y el responsable de Organización de FSP UGT en Cádiz, Juan Manuel Rocha Peláez. Así afirman que discrepan radicalmente "por la falsedad que, a nuestro juicio, encierran la gran mayoría de sus reivindicaciones y la forma tan vergonzosa con que, entendemos, están jugando con los intereses y las necesidades del personal de los módulos de playas de la capital gaditana.

Autonomía Obrera circunscribe las protestas de estas personas a temas personales y afirman que "no existen realmente ninguno de los presuntos incumplimientos que en apariencia se aducen y que no son sino vulneraciones inventadas para generar una intencionada conflictividad con la que poder presionar a favor de otros intereses que no se dicen".

Autonomía Obrera recuerda que ha llevado a la justicia la revocación del comité de empresa que presidía, que tuvo lugar durante el pasado verano y que puso al frente del mismo a las limpiadoras de UGT.