El Ateneo de Cádiz otorga el XVI Premio Drago de Oro al científico Mariano Barbacid

El jurado del premio Drago de Oro en su decimosexta edición ha concedido este año el galardón al científico español Mariano Barbacid.

El Jurado ha valorado como elementos a destacar "sus aportaciones a los avances científicos en el campo del cáncer y su coordinación de prestigiosos equipos profesionales de la investigación tanto en los Estados Unidos como en España, así como su inestimable colaboración con la Asociación Española contra el Cancer (AECC)".

Mariano Barbacid (Madrid 1949) es bioquímico, oncólogo y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Fue director del Departamento de Oncología en el Instituto Nacional del Cáncer de Maryland y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid.

Entre sus mayores aportaciones a la ciencia, destaca el conseguir aislar un gen humano mutado capaz de causar cáncer nunca antes aislado: el oncogén humano H-ras (en carcinoma de vejiga). Este hecho supuso un increíble avance para el estudio del cáncer en cuanto a las bases moleculares. Su descubrimiento fue publicado en la revista Nature en 1982 en un artículo llamado A point mutation is responsible for the acquisition of transforming properties by the T24 human bladder-carcinoma oncogene. En los meses siguientes estuvo ampliando sobre su descubrimiento, llegando a determinar que dicho oncogén era una mutación de un alelo perteneciente a la familia Ras, y descubriendo su mecanismo de activación.

En el año 2003 demostró que la enzima CDK2, que se creía imprescindible en la división celular, no se necesitaba para el inicio de la replicación.

Ha publicado trabajos en revistas tan prestigiosas como Nature y Nature Genetics.

Su dedicada carrera a la ciencia le ha valido numerosos reconocimientos y renombre entre los científicos españoles más ilustres. Los premios, distinciones y reconocimientos concedidos al doctor Barbacid a lo largo de su carrera son muy numerosos.

Cabe señalar que el Premio Drago de Oro que otorga el Ateneo de Cádiz es una insignia de oro que representa al famoso drago acompañado de un artístico diploma realizado por el maestro Luis Gonzalo González, y se entregará el próximo viernes 10 de noviembre a las 20:00 horas en un solemne acto que tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina. En este acto de entrega del galardón intervendrán José Antonio Hernández Guerrero -que pronunciará la laudatio- , Mariano Barbacid y el presidente del Ateneo, Ignacio Moreno Aparicio.