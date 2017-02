"Asuntos Sociales está igual que cuando empezó la legislatura"

Hay tres asuntos de la gestión municipal que actualmente preocupan al grupo Ciudadanos: la municipalización de los servicios de playa, la prórroga de los presupuestos y el funcionamiento de la delegación de Asuntos Sociales.

Sobre esto último, el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao, recordó ayer que el plan estratégico que se anunció para diciembre de 2016 y luego para enero de 2017 sigue sin presentarse. "Estamos igual que cuando empezó la legislatura. No se ha avanzado absolutamente nada", lamentó Pérez Dorao, que además recordó que ese plan no es sino una primera fase de un proceso que debe continuar luego con la elaboración de un diagnóstico y la posterior aplicación. "Decían que en verano de 2017 iba a ponerse en marcha, pero mucho tememos que no van a llegar", indicó el portavoz.

En relación a la municipaliación de los servicios de playa, Pérez Dorao anunció ayer que su grupo presentará alegaciones "respecto a aspectos que no están suficientemente claros" en el expediente. En este sentido, precisó que a su juicio la municipalización "creemos que no va a ser un ahorro, sino por el contrario va a suponer un encarecimiento del servicio"; principalmente porque los trabajadores, sobre todo los de limpieza de arenas, van a pelear por un salario equivalente al de Aguas de Cádiz, y porque ya se ha establecido que los trabajadores tendrán que pasar por un proceso de selección y eso supondrá indemnizaciones a aquellos que se queden fuera.

También apuntó Pérez Dorao que "se extiende cada vez más el sentimiento contrario a la municipalización en las plantillas de las empresas, que ven peligrar incluso el cobro de las nóminas", un aspecto este que considera que puede llegar a afectar a la totalidad de la plantilla municipal.

Y en último lugar sobre este asunto, otro motivo de preocupación es la falta de previsión que a su juicio se ha tenido por no modificar la estructura empresarial de Cádiz 2000, que va a incorporar al menos a 150 trabajadores, "aunque algunos cifran en 300 el número de trabajadores", indicó.

"Vemos que el criterio de la municipalización es meramente ideológico, y no de eficacia o mejora. Y nos tememos que nos dolerá la cabeza y le dolerá la cabeza a la hacienda municipal", avanzó el portavoz de Ciudadanos, que lamentó el apoyo del PSOE -"que lo tenemos por un partido serio"- a este plan.

En último lugar, Pérez Dorao insistió en la preocupación que los grupos de la oposición ya mostraron en el último pleno sobre la prórroga de los presupuestos, "que no pueden prorrogarse sin más por los ingresos no obtenidos", entre los que destacan los 9,8 millones de euros de la venta del hotel del Carranza y los 8 millones que abonaría la Junta de Andalucía.