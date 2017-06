Arranca la IV edición de la International Summer School de la UCA

La IV International Summer School comienza estos días en la Universidad de Cádiz, bajo el lema Studying by the sea. Come and join us! En esta edición, han confirmado su participación 26 universidades de Australia, Canadá, China, Estados Unidos y Rusia, con un total de casi 500 alumnos extranjeros que se sumarán a los asistentes a la oferta de cursos en inglés. De esta manera, se consolida como un programa formativo altamente especializado y diferenciado dirigido a estudiantes de posgrado y profesionales en distintos ámbitos del conocimiento. Una parte de su oferta docente se enmarca en la International Summer School del Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEI.Mar.

El laboratorio de Investigación Marina LABIMAR, sito en el Castillo de San Sebastián, acoge esta semana los cursos El rol de la biotecnología de microalgas en la economía verde & azul, coordinado por el profesor de la UCA José Antonio Perales Vargas-Machuca, y Aproximación actual a las simetrías. Modelos matemáticos en las biomatemáticas, dirigido por la profesora de la UCA María de los Santos Bruzón Gallego.

En 2017, el programa incluye una oferta global de 12 cursos con una gran variedad de temáticas: biotecnología, arqueología subacuática, biomatemáticas, gestión ambiental, acuicultura, uso de drones con fines científicos o igualdad de género, entre otros.