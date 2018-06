Armas se estrena con Cádiz con una cuarta línea con Canarias

Con la entrada de este buque se refuerza toda la operativa de carga de la línea Cádiz-Canarias que se viene realizando hasta ahora con otros tres buques (el Volcán de Teneguía , el Albayzín y el José María Entrecanales) que realizan las siguientes salidas: los sábados a mediodía a S.C. de Tenerife, Las Palma de G. C. y La Palma; y los martes, en cuya jornada se producen dos salidas , una de ellas a las islas capitalinas y otra salida que llega también a Lanzarote y Fuerteventura además de Las Palmas, S.C. Tenerife y Santa Cruz de La Palma. Los regresos desde las islas se producen entre semana.

A la espera de una cuarta pata

Una mesa, si está equilibrada y construida con mimo y esmero, es capaz de mantenerse de pie hasta con tres patas. Aun en ausencia de una cuarta que garantice su estabilidad, puede aguantar lo que le echen durante algún tiempo, pero no de manera eterna. El puerto de Cádiz cuenta con tres patas sólidas que sostienen y mantienen su posición: La Cabezuela (aun sin tren), los cruceros (que van a más por año) y el tráfico con Canarias. La cuarta pata que aún está en construcción se llama nueva terminal de contenedores. El actual muelle de carga, el Reina Sofía, en manos de la firma gaditana Concasa, da sus últimos coletazos a la espera de que sus propietarios, que también se harán cargo de la gestión y explotación de la nueva terminal de containers, logren afianzar sus relaciones con alguna o algunas navieras que no les haga arrepentirse de su apuesta por el puerto de Cádiz. La Cabezuela ha demostrado contar con una reputación más que consolidada que no hace sino atraer, a pesar de que sigue sin conexión ferroviaria, a más y más potenciales cliente de una dársena que ya adolece de suelo. En los cruceros, Cádiz sigue demostrando que cuenta con una ubicación geoestratégica más que privilegiada. Y la tercera pata, Trasmediterránea (con Armas tras el telón) sigue ahí demostrando que Cádiz sigue siendo su puerto mimado del sur de España y el pulmón marítimo y despensa de las Islas Canarias. /J. Benítez