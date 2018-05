Ares y el "díficil equilibrio" entre lo clásico y lo nuevo

"Es un premio con mucho peso en el Carnaval y que me lo concedan me hace como más mayor. Y demuestra que ya no soy un niño, pero también que sigo recibiendo muestras de afecto que me animan a seguir haciendo Carnaval, lo que nos gusta y nos apasiona". Antonio Martínez Ares recibirá esta noche en el Palacio de Congresos el premio Baluarte del Carnaval de la Fundación Cruzcampo en su vigésima edición. 23 comparsas -20 en su primera etapa y tres después de su regreso en 2016- le avalan y 19 carnavaleros le preceden en el galardón que recogerá hoy. "Es un honor recibir un trofeo que ya lo tienen compañeros tan grandes. Sin ir más lejos sucedo en el premio a Pepito Martínez, uno de los mejores músicos y un ídolo para mí cuando yo empezaba", cuenta el coplero al que baluarte le suena "a esquina de las coplas, a defensor del Carnaval, a pilar. Creo que es demasiado para mí, pero si el jurado cree que soy merecedor del premio, estoy encantado y orgulloso".

El jurado decidió hace unos meses concederle el Baluarte "por su trayectoria en la comparsa, en la que ha aportado una renovación sin apartarse de la línea tradicional". Quizás en sus tres creaciones desde el regreso (Los cobardes, La eternidad y El perro andalú) ha apostado por el vanguardismo, pero el coplero defiende que intenta regirse "por los cánones de lo clásico, aunque hago pasodobles con partes modernas y partes clásicas. No quiero olvidar las raíces ni cerrar las puertas a nuevas alternativas que me gustan". Esto, según Ares, implica "un difícil equilibrio", aunque insiste en que "debo tener los pies en las raíces, en las comparsas más carismáticas de Paco, Antonio, Enrique o Pedro, pero no olvidar los nuevos tiempos".

Busco, leo, imagino, pienso... ahí estoy con alguna que otra melodía. Amenazo con seguir"

Dice que los reconocimientos "después de tanto tiempo fuera del Carnaval" le estimulan. "Me sirven de motivación para seguir aportando cosas porque cuando uno regresa después de varios años, no sabe qué se va a encontrar ni cómo lo van a acoger. Porque eso del que tuvo, retuvo no siempre funciona", destaca. En su caso, habida cuenta de los premios alcanzados en estos tres años, sí que ha retenido, mas los reconocimientos como el que recibirá esta noche le dan "mucha vida para los retos de los concursos que me esperan. Llegar a la final hoy en día es ya un éxito". Y para el reto de 2019 asegura que está "pescando" ideas. "Busco, leo, imagino, pienso.... ahí estoy. Con alguna que otra melodía... Amenazo con seguir", afirma entre risas.

Esta noche estará acompañado por su comparsa, que seguirá defendiendo sus coplas el año que viene. Porque en cuestión de grupos a Martínez Ares le gusta "la continuidad". Y esta palabra tiene mucha importancia en las trayectorias que premia cada año la Fundación Cruzcampo.