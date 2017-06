Aprobada la licitación del pliego para rehabilitar Santa María, 10

El Consejo de Administración de Procasa aprobó ayer el pliego de condiciones y el inicio del expediente para la licitación y contratación de las obras para la rehabilitación del número 10 de la calle Santa María, que permitirá la construcción de siete viviendas de alquiler social. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, destacó que después de "muchos años, la empresa municipal de Vivienda invertirá en una promoción que se dedicará exclusivamente al alquiler social". Tras el apoyo recibido, Procasa sacará el pliego de licitación el próximo mes con el objetivo de poder comenzar las obras en septiembre de este mismo año.

Eva Tubío insistió en la importancia de este proyecto "que permitirá, además de rehabilitación integral de la Casa Palacio del siglo XVIII y recuperar así parte del patrimonio de esta ciudad, poder seguir avanzando en la respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas más vulnerables". Como ejemplo, señaló que de los 7.000 demandantes de vivienda inscritos en el Registro Municipal, "unos 4.000 aseguran que no pueden acceder a una casa si no es a través de un alquiler social ya que no poseen los ingresos necesarios para poder optar en otra modalidad". Este dato, a juicio de la concejala, "es el que debe estar presente a la hora de hacer políticas en materia de vivienda". En este sentido, subrayó la importancia de que la financiación de esta promoción la asuma solamente el Ayuntamiento.

El edificio consta de siete viviendas, con un patio principal cuadrante centrado con arcadas sobre cuatro columnas de mármol y galería abierta, y una escalera de dos tramos. El proyecto, con una inversión de 750.000 euros, tiene un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta del inicio de la obra. De cara a la ejecución de estos trabajos, la concejala de Vivienda se reunirá hoy con los representantes de la Peña del Nazareno cuya sede se encuentra en este edificio para informarles sobre el proceso.