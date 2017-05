Aplazan un día la entrada en Navantia de la gabarra accidentada en Benalmádena

La gabarra 'Argonauta' no accederá al muelle de Navantia hasta la tarde de mañana. La estructura ha viajado muy lentamente, a no más de dos nudos, lo que ha retrasado un poco su llegada a la Bahía de Cádiz. Este pequeño retraso y la exigencia por parte del capitán del buque de salvamento que traslada a la gabarra de no menos de 8,5 metros de calado ha obligado a cambiar los planes. Así, no será hasta la pleamar de mañana por la tarde cuando la gabarra entre en Navantia para su reparación.

De momento, la plataforma quedará fondeada relativamente lejos de la costa gaditana.