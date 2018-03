La Apdha niega que se solucionasen las deficiencias en Servicios Sociales

"Decir que ya se han arreglado todas las deficiencias en los Servicios Sociales que denunciamos en octubre del año pasado no responde a la verdad. Ha habido algunos cambios, algún avance, pero no se soluciona en seis meses lo que no se ha hecho en un año y medio de gobierno". En declaraciones a este periódico, Rafael Lara, portavoz de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), respondía ayer con esta contundencia a la reacción del equipo de Gobierno a la queja de oficio abierta por el Defensor del Pueblo Andaluz a raíz de la denuncia presentada por la asociación.

La edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández, afirmó a través de un comunicado que "no sólo hemos respondido a las peticiones del Defensor del Pueblo Andaluz, sino que además poco a poco hemos ido tomando medidas y hemos corregido las deficiencias que venía soportando Asuntos Sociales como consecuencia de la política de recortes del Partido Popular, que despidió a 24 trabajadores y trabajadoras sociales en plena crisis económica". Y añadió: "Este equipo de Gobierno ha puesto todas sus energías en ir subsanando estas deficiencias y en acercarse cada vez más a ese modelo de Servicios Sociales como un espacio de derecho, y a principios de este mes enviamos, a través de un informe, la información requerida por el Defensor del Pueblo Andaluz, tras el análisis de la Apdha".

Sin embargo, en la asociación han valorado la decisión de la institución que encabeza Jesús Maeztu, conocida anteayer. "En estos seis meses nos hemos visto con el alcalde y con la concejala y se han dado algunos pasos en algunos asuntos", reconoce el portavoz de la Apdha. La conclusión es que queda mucho por hacer y que la queja de oficio del Defensor debe contribuir a ello.

"Se han dado pasos en la elaboración del plan integral de atención a las personas sin hogar que solicitábamos, pero hasta el próximo 3 de abril no tendremos un borrador sobre la mesa", asegura Lara. Y en la gestión de las citas, "cierto es que las colas han desaparecido, pero las esperas siguen siendo largas y problemáticas.

A este respecto, la concejala de Asuntos Sociales afirma que "con el cambio en el sistema de citas no sólo hemos eliminado las colas, sino que además hemos pasado a tener un conocimiento real de la situación, lo que es muy válido para la evaluación y el trabajo continuo con los usuarios. Las personas son atendidas y evaluadas directamente en la delegación".

Pero esto resulta a todas luces insuficiente para la Apdha. "Muchas de las demandas que planteábamos en nuestra queja son cuestiones de fondo en las que todavía no se ha entrado: pedimos un Reglamento de prestaciones sociales, que era un compromiso que habían adquirido en su programa de Gobierno, y pedimos avances en la red básica de equipamientos; la falta de espacios persiste y en cuanto a medios humanos, aunque ha habido algunas contrataciones para programas concretos, seguimos muy en precario".

Sobre la falta de personal, Ana Fernández manifestó que "desde el Ayuntamiento de Cádiz se están haciendo todos los esfuerzos posibles para subsanar la agresiva reducción que se produjo en 2014, de manos del PP. Este asunto es una prioridad absoluta de este equipo de Gobierno. Y a pesar de las dificultades, hemos dado pasos en ese sentido, como la contratación de tres auxiliares para tramitar los bonos sociales de luz y agua". Unos bonos que "dotan de dignidad y convierten en derechos los suministros básicos de agua y energía. [...] que el Partido Popular sigue bloqueando [...], en el caso del bono eléctrico, que sigue sin firmar, y por ello hemos pedido amparo al Defensor".

Sin embargo, para la Apdha, la lista de asuntos pendientes suma y sigue: "Tampoco ha habido ningún avance sobre el Plan Estratégico de Servicios Sociales que pedimos en octubre, ni en participación social y el Consejo de Exclusión Social no se reúne desde hace un año". Lara reconoce algún avance en la atención a menores y el inicio de las obras del centro de día para personas sin hogar, "pero aún está pendiente la gestión del albergue municipal".

En definitiva, desde la Apdha detectan "un cambio de talante y algunos avances", pero insisten en que "no se puede arreglar en seis meses lo que no se ha hecho en año y medio".