La Apdha insiste en reclamar al PP que desbloquee el bono social gaditano

"El PP, con su negativa a desbloquear el bono social gaditano, está boicoteando la solución y condenando a la exclusión a muchas familias gaditanas que necesitan apoyo para poder pagar el recibo de la luz", afirma la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en un comunicado.

La Apdha vuelve a reclamar al Partido Popular que inste al presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz (EC), el concejal del PP, José Blas Fernández, "a que firme los dos convenios que restan para desbloquear la situación y poner en marcha el bono social gaditano de EC, para lo que -según nos informan- está todo preparado y se pondría poner a funcionar de inmediato".

El comunicado de la Apdha se difunde después de que se haya conocido un informe realizado por la propia EC acerca de su posible conversión en comercializadora de referencia (COR) para poder ofrecer a sus clientes el bono social estatal. En el documento se concluye que en el hipotético caso de que se la autorizase a operar en el mercado libre y en el regulado sería una ruina para la empresa.

"Resulta extremadamente sospechoso la insistencia del concejal Blas Fernández en 'olvidar' que el bono estatal ha sido recurrido por ayuntamientos y empresas eléctricas ante el Tribunal Supremo y, además, como ha señalado el Defensor del Pueblo está siendo un absoluto fracaso", dicen. "Y no sólo por la falta de información que señala el Defensor y que nosotros también reclamamos, sino porque los mecanismos de aplicación no funcionan y que, por ejemplo, no hay manera de aplicar la bonificación prevista del 100% de la factura a personas vulnerables en riesgo de exclusión", añaden.

La Apdha reconoce que "cualquier familia de Cádiz que cumpla los requisitos de acceso puede apuntarse (que no necesariamente conseguir) para que se le aplique el bono estatal". "Pero para ello debe cambiar de empresa eléctrica a una de las del oligopolio", aclaran. "No se trata simplemente de 'aplicar el bono estatal' como insiste Blas Fernández ¿O tal vez se trate de eso? ¿De socavar EC por el hecho de que es mayoritariamente pública y el PP apuesta sin rubor por la empresa privada y las privatizaciones?", se preguntan. La asociación, además, tacha de "manifiestamente falso" que el bono estatal "supere en garantías y coberturas al bono gaditano" como insiste Blas Fernández. "El bono social gaditano, en el que hemos trabajado numerosos colectivos sociales durante meses, ofrece suficientes garantías y ayudas a las familias desfavorecidas y además es mucho más sostenible, contempla formación e imprescindibles medidas de ahorro energético, lo que no hace el bono estatal", sostienen.

"La cuestión es que la aplicación del bono estatal desde EC no es posible por ahora y tiene un horizonte oscuro", plantean. "Cualquier familia puede cambiarse de compañía para poder disfrutar (si es que lo consigue) de las bonificaciones del bono estatal y el Ayuntamiento debe informar de esa posibilidad".