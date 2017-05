"Antonio ya no, lo único que hoy me dan miedo son los maltratadores organizados"

Pamela Palenciano lleva catorce años reviviendo el infierno que durante seis, entre los doce y los dieciocho, le procuró en Andújar Antonio, su ex pareja. Seis años de broncas sucesivas e intermitentes, de humillaciones públicas y privadas, de abusos, hasta llegar a la violación; y de amenazas de todo tipo, hasta de muerte, que incluso fueron más allá.. Todo este calvario la llevó a necesitar ayuda especializada durante mucho tiempo. Y a ser abducida por el lado oscuro y a transfomarse en Antonia para un nuevo novio.

Pero después de que la salvase El Salvador -trabajó allí con pandilleros juveniles, conoció allí a su actual pareja y despertó allí a una nueva vida-, esta licenciada en Comunicación Audiovisual encontró la fórmula para que revivir ese infierno en el que Antonio convirtió gran parte de su adolescencia no lo hiciese más fuerte, sino todo lo contrario. Halló una manera arriesgada - pero comprometida y fructífera- de canalizar su ira, su rabia, y de convertir una dramática experiencia personal en la denuncia pública de una lacra que no deja de cobrarse víctimas, muchas de ellas mortales, que gana terreno a diario, soterrada en lo cotidiano, dejando un reguero incontable de mujeres heridas, muchas difíciles de sanar.

Como desde hace catorce años, disfrazada de monologuista, el martes en Cádiz Pamela volvió a conjurar sus demonios personales con infinito desparpajo y valentía, con buen humor y una brillante interpretación en código clown. Y lo que es más importante: volvió a abrir los ojos del joven espectador y a denunciar que no sólo duelen los golpes. Lo hizo ante un entregado público de unos trescientos alumnos de los dos últimos cursos de ESO, Bachiller y Grados Medios del IES Cornelio Balbo. "Si hoy os váis de aquí sintiendo algo, objetivo cumplido", dijo en la presentación José Manuel Enríquez, director del centro. Seguro que fue así. Durante su actuación se vieron caras de curiosidad, muchas risas, cuchicheos, sorpresas, estremecimientos, gestos de indignación, de rabia contenida, quizá del reconocimiento de algo vivido, si no igual, parecido; quizá de algún remordimiento... Y hubo aplausos, muchos aplausos.

"Hoy he sentido respeto y que el mensaje ha calado, pero no siempre es así", confesó al terminar exhausta físicamente y psicológicamente un revival de casi una hora y media, en medio de una rueda de preguntas. "Algunas duelen, como la de aquel chico de Madrid que quiso saber si todo lo que había contado era verdad o no", reconoció.

"A Antonio ya no le tengo miedo; lo único que hoy me da miedo son los Antonios organizados, los maltratadores organizados", sentenció refiriéndose a los insultos que recibe a través de las redes sociales en nombre de determinados colectivos, entre los que citó SOSpapá o Custodiacompartidaya. "Yo a Antonio ya no lo veo y lo he puesto en sitio, pero hay un montón de maltratadores organizados", insistió. "Lo que me llevó a hacer esto fue una rabia enorme y el deseo de que no le vuelva a pasar nunca a nadie más; lo que quiero es que los Antonios desaparezcan, que los tíos rompáis con la masculinidad hegemónica y que las tías rompamos con esa feminidad también hegemónica que consiste en que el amor sea nuestro centro", explicó.

"A lo largo de estos catorce años me vengo dando cuenta de que esto merece la pena, de que hay un cambio, de que la gente está despertando antes, no sólo con mi proyecto, sino con los de muchas mujeres feministas que están consiguiendo un cambio de la conciencias", respondió a este periódico echando la vista atrás.

Custodiacompartidaya ha interpuesto una denuncia contra Pamela porque considera que con su monólogo incita a la violencia. "No los he denunciado, pero si alguna vez siento que está en peligro mi integridad física o la de mi familia iré al juzgado y denunciaré", aseguró a este periódico.

'Nosoloduelenlosgolpes' es un proyecto colectivo, feminista y político -en el sentido de la denuncia y de perseguir un cambio- de la Red Nosotras en el Mundo, a la que pertenecen Pamela y Celia Garrido, una trabajadora social experta en estrategias contra la violencia de género que la acompaña, presenta la actuación e interpreta con los chavales el mensaje.

https://nosoloduelenlosgolpes.wordpress.com

www.rednosotrasenelmundo.org/