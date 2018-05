"Hay que lograr que de Cádiz se vaya sólo quien quiera irse"

Antonio Hernández Rodicio no sabe evitar ser periodista, y es el primero en preguntar al entrevistador: "¿Tú cómo ves Cádiz? dime, porque creo que en los últimos tiempos es evidente la mayor afluencia de turistas". Sentado en una terraza, en medio de un puente festivo que para los madrileños es más largo, el director de la Cadena Ser se contesta a sí mismo: "Esta ciudad tiene un punto de 'vive y deja vivir' que está muy bien, si no se convierte en indolencia; pero el carácter de los gaditanos es algo muy positivo. La gente en Cádiz es fácil, y eso no pasa en todos los sitios en los que yo he vivido". Casualidades: en la entrevista se cuela la noticia de que el Ateneo de Cádiz ha distinguido a Antonio con el título de 'gaditano de ley'. "Es un gustazo -dice- que se acuerden de ti tus paisanos. Para mí un gaditano de ley es aquel que no es indiferente con las cosas de su ciudad y está dispuesto a arrimar el hombro para que Cádiz sea la mejor ciudad de mundo".

-¿Qué ha querido decir con que la gente de Cádiz es fácil?

-Que es amigable, que a la gente le gusta enseñar su ciudad, que es abierta. Te quiero decir que tiene ese punto que hace a la ciudad interesante.

-Eso a lo mejor lo puede decir más fácilmente quien no vive en Cádiz habitualmente.

-Sí, bueno, hace 18 años que no vivo en Cádiz, diez en Sevilla y ocho en Madrid, pero nunca me he ido de Cádiz. Porque tengo aquí mi casa, mi familia, mis amigos y mis raíces. Es verdad que vivo fuera, pero venimos prácticamente una vez al mes, como mínimo, y muchas veces dos.

-Ahora está en Cádiz ¿en qué se diferencian sus sensaciones de las que tiene en Madrid?

-Pues lo primero es que me duelen mucho las cosas de Cádiz, no me son indiferentes. Mantengo siempre la idea viva de que no me he ido y volveré. Y creo que Cádiz podría ser uno de los mejores lugares del mundo, pero si los poderes públicos no garantizan a la gente que aquí pueden hacer su proyecto de vida, si no se garantiza que la ciudad se va a enganchar al futuro y va aprovechar las oportunidades, la gente se irá. E incluso si no trabajamos todos para que el sesgo de la ciudad sea el de una ciudad culta, cosmopolita y abierta, los chavales se irán o, lo que es peor, se convertirán a un cierto nacionalismo gaditano, que también existe y es horrible.

-¿En ese 'podría ser la mejor' que no llega a concretarse estaría el problema?

-Eso es: en Cádiz los proyectos se ejecutan en tiempo geológico, que se mide en millones de años. Y así es imposible. Cada año que perdemos merman las posibilidades de competir en un mercado global, en el que muchas ciudades se han puesto las pilas (una la tenemos a dos horas de coche, que es Málaga que ha vivido una transformación en torno a la cultura espectacular) y Cádiz no está para perder oportunidades.

-¿No se resume todo en que no sabemos de dónde sacar dinero?

-Yo no creo en el malditismo, en que a esta ciudad le haya caído una maldición bíblica. Yo creo que las cosas se pueden cambiar y las ciudades se pueden transformar, y hay otras que lo están demostrando. Una parte relevante son los recursos disponibles, pero otra muy importante es tener suerte con los responsables políticos que están en cada administración, con que la ciudadanía tenga una conciencia colectiva de hacia dónde se quiere ir, que todo el mundo arrime el hombro, y que después haya una especie de pacto social por Cádiz capaz de mirar hacia adelante. Y sobre todo una cosa muy importante: que de Cádiz se vaya el que quiera irse no quien no se pueda quedar, o en el caso de Cádiz capital, que no tenga ni donde vivir.

-¿Dónde buscar esos proyectos para mirar al futuro?

-Cádiz que ha sido siempre una ciudad elegante, históricamente con episodios muy poderosos en su historia, tiene que revisarse a sí misma. Y creo que hay muchas pistas. Deberíamos empezar todos por los cuatro tomos de la historia de Cádiz de editorial Sílex, hay mucho material que te habla de una ciudad que debería ser; la guía de arquitectura, o el paseo por Cádiz de Julio Malo de Molina; la música universal de Chano Domínguez, e incluso los carteles de los vapores que iban a Veracruz o San Juan. Ahí hay pistas de por dónde podría ir esta ciudad. No nos podemos quedar en una cosa esencialista de las tradiciones. Porque eso está muy bien, el Carnaval está muy bien, nos define como sociedad, dice mucho de nosotros para bien, e incluso nos ahorra el psicoanalista, pero...

-Lo dice usted, precisamente, al que le encanta, y vive el Carnaval, y que fue capataz de una cofradía.

-Me gusta el Carnaval, lo disfruto, pero no vamos a vivir del Carnaval. Por lo tanto no se pueden superponer las capas en orden inadecuado. Nos equivocaríamos mucho. Fui cargador y capataz como parte de nuestras tradiciones, una etapa de juventud, para mí, superada pero de la que recuerdo momentos extraordinarios. Unamuno dijo algo así como que detrás de un troskista podía haber un buen taurino. Lo mismo: detrás de un buen comparsista puede haber un buen manigueta. Los que hemos participado de las dos tradiciones lo hemos hecho sin esquizofrenias, con naturalidad, como parte de un todo.

-¿Su 'dolor' por Cádiz es lo que le ha llevado a colaborar en la creación de la red La 11Mil?

-Sí, con esto lo que se pretende, con mucha modestia y sin ninguna pretensión más allá de la que aprovechar que estamos en algunos sitios donde vemos cosas y conocemos gente, es arrimar lo que se pueda para la ciudad. Si puede ser ayudar a que algún proyecto cuaje y venga, siempre con discreción, se hace. Si sirve para hablar bien y contar cuántos Cádiz existen, y que esta es una ciudad y una provincia que puede progresar y progresa, que hay muchas actividades punta, con mucho valor añadido que quedan sepultadas a veces por el tópico y por una imagen epidérmica de lo que es la provincia, pues ahí estamos para echar una mano. Es ese el objetivo que nos mueve, el compromiso con nuestra tierra.

-Es fácil suponer que ser periodista en Madrid es muy distinto de serlo en Cádiz.

-Claramente, sí. A ver si lo explico bien. Primero, los asuntos que se abordan son de relieve nacional, evidentemente. En segundo lugar, es un periodismo de mucha calidad y también mucha mala leche; hay de todo. En cambio, en Madrid se echa mucho de menos el periodismo local. Es de esas ciudades que no saben que son ciudades. Son el centro de un imperio político y a veces pierde su identidad local, que Madrid la tiene y es muy poderosa para mí. Y yo siempre defiendo que el periodismo local es la base del resto del periodismo. Es una escuela impresionante, es la infantería del periodismo, la que te permite estar en contacto con la gente. Y en él la especialización es relativa, e igual te toca cubrir un juicio, que la información local que la presentación de un libro. Pero sin duda son periodismos de distinto voltaje.

-El voltaje en Madrid, con la situación política de ahora mismo, debe de ser el más alto.

-Como se está demostrando. Madrid es donde se da la pelea de la vida. Desde luego, si yo tuviera que decidir dónde quiero vivir diría que en Cádiz. ¿pero dónde se quiere trabajar si quieres hacer algo competitivo? Tienes que ir a Madrid. No ha sido vocación de irme, sino oportunidades profesionales que no podía dejar pasar.

-Digo que en Madrid debe ser hasta peligroso trabajar en ciertas profesiones.

-Hombre, no tanto, pero sí es verdad que hay un cierto ambiente, una cierta psicosis de desconfianza. Hay personajes oscuros que vienen a ofrecerte dossieres, grabaciones de políticos... y en muchos lugares ya te exigen que se dejen a la vista los móviles e incluso que se entreguen a la entrada, por miedo a que las conversaciones sean grabadas...

-Vaya, ¿buena parte de su trabajo es navegar entre esas intrigas?

-La verdad es que yo a la intriga no me dedico, me dedico al periodismo. Mal iríamos los periodistas si nos dedicamos a eso, y eso tiene que ver además con el desprestigio de la profesión. Los periodistas, siempre que no olvidemos que trabajamos para administrar el derecho a la información que pertenece a los ciudadanos, vamos bien. Eso sí, se dedica mucho tiempo a las relaciones institucionales, a atender a las frecuentes llamadas, que normalmente son de quejas, naturalmente. Nadie, ni políticos ni financieros, llama un medio de comunicación para agradecerte. Y a ellos se han sumado tantos colectivos...

-¿Demasiada presiones para el trabajo, entonces?

-Bueno, estos son tiempos de gran eclosión social, que ha generado un empoderamiento de la sociedad que tiene dos características: primero que los medios estamos sometidos a un control permanente y a una crítica pública como nunca hemos estado, aunque eso no tiene por qué ser malo. Y después hay una proactividad de la gente, que quiere contar su versión de las cosas, lo cual no significa que eso sea exactamente periodismo. El periodismo ahora tiene una labor más fundamental que nunca que es la de seguir jerarquizando las noticias, contrastarla profesionalmente con las fuentes, decidir su importancia y contarlas como siempre hemos hecho.

-¿Pero eso no es más difícil con esta eclosión de tecnologías, redes sociales, móviles...?

-No tiene porqué. Creo que todos los procesos de transformación digital son importantes por varios motivos: uno, porque es la nueva carretera por donde va circulando todo, y los periodistas no podemos estar de espaldas a las nuevas vías por donde va la gente, son como las nuevas calles donde están las tiendas y la gente; y en segundo lugar porque tiene un valor de oportunidad comercial para generar nuevos ingresos lectores y oyentes. Por lo tanto, eso no debería preocuparnos. Aunque, eso sí, la mayoría de estos canales aún no son rentables.

-Seguramente, pero yo ya me hago un lío entre prensa, radio y televisión.

-Sí, vivimos en un totum revolutum en el que un día la radio descubrió que había perdido el patrimonio de la inmediatez, porque ya se puede contar la actualidad en cualquier web en tiempo real; la televisión descubrió que había perdido el patrimonio del vídeo, que ya no hay que esperar al telediario para ver imágenes de un huracán; y la prensa descubrió que había perdido el patrimonio de la fotografía, que se ven antes en los digitales. Los periodistas que se van formando en las facultades intentan salir ya con una formación multimedia, porque que hay que dominar todas las posibilidades que nos ofrece internet. Pero insisto, la esencia sigue siendo practicar un buen periodismo.