Antifaces de Oro plantea opciones para presentarse a jurado

Antifaces de Oro presentó ayer en el Ayuntamiento un escrito dirigido a la Junta del COAC señalando que "el sistema de elección de jurado ideal era el de que el presidente fuera elegido por los representantes legales de todas las agrupaciones inscritas, de entre los candidatos que voluntariamente se presentaran. Dichos candidatos podrían presentase con su lista de vocales (así los representantes conocerían previamente al jurado propuesto) o bien elegirlos de una bolsa previamente creada". Como el acuerdo tomado el 18 de julio no fue éste, y en el caso de que se elijan los vocales por sorteo y entre ellos, el presidente, el colectivo de Antifaces expone que "cualquiera no puede ser miembro del jurado si no tiene unos conocimientos previos", y que para que fueran aceptados por el Patronato habría dos métodos, "alternativos o complementarios". Por un lado que los conocimientos se acrediten con una especie de examen de cultura carnavalesca. "Por otro, que los conocimientos se presupongan; se trataría de que quienes se presenten aporten un currículum para demostrar cuál ha sido su vinculación a la fiesta: si ha sido autor o componente y cuantos años, si pertenece a peñas o entidades colaboradoras con el carnaval, si ha participado en empresas de artesanos, decorados, maquillaje, etc Si ha escrito publicaciones, si ha sido colaborador de radio o prensa, o si es conocido aficionado de muchos años". En este caso serán aptos aquellos que el Patronato así los considerase por mayoría simple. Votaría un miembro por cada entidad perteneciente al Patronato de derecho o como invitada. "Ayuntamiento dos, coristas uno, chirigoteros 1, comparsistas uno, cuartetos uno, Autores uno, CAI uno y Antifaces uno". De los nueve votos, con cinco sería apto el candidato. "Para evitar que se pueda sospechar de intereses cruzados, ninguno de los participantes en las votaciones podría ser participante en el COAC 2018. Cada entidad nombraría para ello a un representante que no participe", concluye Antifaces.