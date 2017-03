"Antifaces de Oro debe estar regulado por el Ayuntamiento"

Recién elegido presidente de la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro tras presentar la única candidatura para relevar a Joaquín Quiñones, Antonio Rivas Cabañas coge el mando "en un nomento crucial para la institución, que acaba de cumplir 50 años" y que "últimamente" se ha puesto "en entredicho sobre todo por parte del Ayuntamiento". Apunta Rivas que Antifaces "sigue sin tener voto en el Patronato, siendo el colectivo más antiguo y experto en nuestra fiesta. El 48 por ciento de los antifaces sigue en activo y en buena parte en agrupaciones que pelean cada año por los premios. Y la mayoría por debajo de los 50 años de edad. No se nos puede achacar por tanto que somos una entidad anquilosada, que no queremos la evolución". Considera el autor que "es el momento de regular y hacer oficial a la Asamblea. Que el Antifaz vuelva a ser una distinción otorgada por el Ayuntamiento. Que se aclare nuestra situación y podamos redefinir al colectivo".

Recuerda que el proyecto de reforma de estatutos no ha salido adelante en el Pleno, por lo que el Patronato sigue con la regulación del estatuto de 2002, en el que una disposición adicional indica que "en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de los presentes estatutos el Pleno aprobará la normativa reguladora de los antifaces de oro". Señala Rivas que "por dejadez del Ayuntamiento y de nosotros mismos esta regulación no se ha llevado a cabo y seguimos sin regulación jurídica". Y añade que "por parte del secretario se nos aconseja que formemos una asociación privada porque es nos facilitaría entrar como el resto de los colectivos con derecho a voto. Esa solución, que deberíamos debatir todos, sería un camino, pero el otro sería pedir a los grupos políticos que se haga esa regulación municipal pendiente desde hace casi 15 años". Aunque el nuevo presidente de los antifaces tiene claro que "debe ser una distinción con regulación oficial del Ayuntamiento de Cádiz y no una asociación privada, porque ese podría ser el principio del fin". Busca Rivas, acompañado en equipo de trabajo por Francisco Olmedo 'Willy' y Carmelo García, una "institución más dinámica y más presente en la sociedad, con el objetivo de mejorar la estima hacia el colectivo y nos den el sitio que nos merecemos por tantos años de dedicación a la fiesta".