Antifaces de Oro tampoco aprueba la fórmula de elección del jurado

Conocidas las posturas de todos los colectivos con respecto a la nueva fórmula de elección del jurado, resulta sorprendente que solo dos de las siete que integran la Junta del COAC, tres con voto (Ascoga, Autores y CAI) y cuatro sin él (Cuartetos, Comparsas, Chirigotas y Antifaces), respalden completamente la idea. La fórmula fue defendida por Coristas y Comparsistas. Autores y CAI se abstuvieron y Antifaces, Chirigotas y Cuartetos no están de acuerdo. La propuesta salió adelante con los votos de la edil de Fiestas, María Romay, y el representante de los coristas, Antonio Procopio. Se entiende que la elección de los vocales es un tema lo bastante serio como para contar con el consenso de todas las asociaciones, pero algo tan elemental no está sacando adelante en los últimos tiempos propuestas que comportan, en muchas ocasiones, cambios significativos en el Concurso de Agrupaciones.

Considera Rivas que el voto secreto de los representantes legales para elegir presidente sería más ético que la criba que se propone en la misma Junta del COAC para aceptar a los aspirantes a vocales que entren en sorteo. Buena parte de los representantes de los colectivos que pertenecen a la Junta participarán con sus agrupaciones en el Concurso 2018. Esto es, Antifaces se alinea con las asociaciones de cuartetos y chirigotas en la (transparente) necesidad de no ser juez y parte.

La Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro, con voz pero sin voto en la provisional Junta del COAC hasta que el Pleno municipal apruebe la reforma de los estatutos del Patronato del Carnaval, tampoco apoya la fórmula de elección del jurado aprobada por la citada Junta el pasado 18 de julio. Considera que establecer un sorteo entre todas las personas que deseen ser vocal y se presenten libremente puede dar lugar a la elección de quienes no dispongan de conocimientos o ni siquiera vinculación alguna con la fiesta, lo que iría en detrimento de la calidad de las valoraciones de las agrupaciones. Antifaces sí vería bien que se presentasen todas las personas que quisiesen para el cargo de presidente y que fueran los representantes legales de las agrupaciones participantes en el COAC 2018 las que eligieran a quien presidiría el jurado. Después, como ha ocurrido en los últimos años, que éste escogiera a su equipo. Antonio Rivas, presidente del colectivo de Antifaces, avisaba ayer del peligro que puede tener la nueva fórmula, en la que el presidente saldría de entre las once personas finalmente elegidas. "Sin afinidad y sin confianza en un equipo de vocales impuesto, podría darse el caso de una dimisión en mitad del Concurso, con los problemas que eso acarrearía", manifestó.

Antifaces: quince años esperando tener voto en la Junta del COAC

Antifaces de Oro envió hace un mes un escrito al Ayuntamiento en el que pide que se resuelva la situación del colectivo en el Patronato, donde tiene voz pero no tiene voto desde que se creara este organismo en 2002. Entonces, según explica Rivas, se añadió una cláusula a los estatutos de Antifaces de Oro por el que en el plazo de tres meses el Ayuntamiento regularía su participación en el Patronato. 15 años lleva esperando el considerado sanedrín del Carnaval. Antes, en la Fundación Gaditana del Carnaval, Antifaces sí tenía voto. Ahora, el Consistorio le insta a constituirse en asociación si quiere tenerlo, alegando cuestiones jurídicas y legales. Antifaces entiende que no es necesario este requisito para tener voto. El secretario general del Ayuntamiento está estudiando la situación del colectivo. También tendrá que resolverse de una vez por todas la situación del Patronato, cuyos nuevos estatutos no han sido aprobados todavía por el Pleno municipal, después de varias alegaciones.