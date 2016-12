Andalucía es la comunidad con más emprendedores de España

El Informe GEM Andalucía 2015 se presentó ayer en el Rectorado de la UCA. El documento está elaborado por el Global Entrepreneurship Monitor, un equipo formado por los profesores doctores José Aurelio Medina Garrido, Salustiano Martínez Fierro y Antonio R. Ramos Rodríguez y que dirige el catedrático de Organización de Empresas, José Ruiz Navarro. Además, cuenta con la colaboración permanente de la Cátedra de Emprendedores de la UCA.

El Global Entrepreneurship Monitor se constituyó en el año 2003 para investigar sobre el fenómeno emprendedor en nuestra comunidad. Así, José Ruiz Navarro dio a conocer los principales resultados de este trabajo, que permite conocer más fondo la importancia de esta actividad en nuestro tejido productivo.

El año pasado 340.000 personas iniciaron un negocio por cuenta propia en Andalucía, por lo que la región se convirtió en la que aportó mayor número de emprendedores de toda España, en una tasa que se sitúa en el 20,36% del total. La tasa de actividad emprendedora de empresas nacientes y nuevas llegó al 6,4% (cinco décimas por encima del 2014) cuando la media nacional es del 5,7%.

Aunque estos son datos positivos, ya que Andalucía junto a Madrid y Cataluña copa la actividad emprendedora con el 54,1% de los nuevos empresarios, la mala noticia estriba en que el tanto por ciento de las iniciativas que se consolidan es menor en nuestra comunidad, ya que solo el 5,3% sigue adelante con su negocio, mientras que en el resto del país lo hace el 7,7% de los casos estudiados.

Esto deja entrever la escasa calidad de las ideas puestas en marcha, algo que también se refrenda en el hecho de que en los últimos cuatro años la tasa de cierres ha sido superior en Andalucía que en España. Aquí los emprendedores que abandonaron se situó en 2015 en el 1,4%, tres décimas por encima de la media nacional. Solo el 5,3% sigue funcionando tras 42 meses de actividad.

Según el profesor Ruiz Navarro, "en Andalucía se crean muchas iniciativas emprendedoras que no crecen. No hay que poner el acento en la creación, si no en la consolidación". Para ello, el nuevo empresario debería apostar por la innovación, el empleo de calidad y la formación, algo que parece no tener especial crelevancia en la actualidad a tenor del Informe GEM.

Los motivos para emprender en su mayoría son por oportunidad (77,2%), en este caso un buen dato si lo comparamos con el resto del país (73,5%) y si tenemos en cuenta que los emprendedores por necesidad (aquellos que no ven otra salida que montar su propio negocio como alternativa económica) alcanzan el 22,8%, cuatro puntos menos que en 2014.

El emprendimiento por oportunidad es aquel que define a los países altamente industrializados (Alemania encabeza el ranking) y a pesar de los óptimos resultados andaluces, mostramos una posición muy rezagada con respecto a ellos.

En cuanto al perfil del empresario, si la idea es nueva o naciente, en un 56% se trata de un hombre de unos 40 años, de un nivel de renta alto, con educación secundaria (51,3%) y sin formación específica en creación de empresas (72,8%). Llama la atención la caída de los emprendedores con niveles educativos altos, ya que solo el 35,3% dice contar con estudios universitarios, casi cuatro puntos menos que en 2014.

Otra de las características que define el movimiento emprendedor en Andalucía es que el 57% de las iniciativas se dirige al sector consumo o servicios, por lo que la gran parte de ellas solo genera un puesto de trabajo (52,9%). En este sentido llama la atención también que solo el 17,3% piensa crear más de cinco puestos de trabajo en los primeros cinco años de vida.

Las actividades dirigidas a la industria ocupan un escaso 14,3% y solo el 15,7% utiliza tecnología de última generación, por lo que el nivel de innovación que generan en nuestra comunidad es muy bajo.

En cuanto a la financiación, el valor más frecuente a la hora de emprender un negocio está en torno a los 20.000 euros, aunque el capital aportado por el empresario se sitúa en los 6.000 euros. La ayuda que reciben por parte de los inversores 'informales' es muy importante, ya que la mitad de este segmento son familiares directos (56,6%) y casi uno de cada tres mantiene relaciones de amistad o proximidad (31,9%).

Para José Ruiz Navarro todos estos datos ponen de manifiesto que lo fundamental es conseguir que las empresas crezcan, para lo que es necesario una base tecnológica y una mayor coordinación por parte de organizaciones empresariales y responsables políticos, así como la importancia de contar con iniciativas innovadoras que generen empleos de calidad y oportunidades de futuro.

Otro de los factores que condiciona nuestro territorio es que la mayor parte de las propuestas emprendedoras se enfocan al consumo, pero en una comunidad con una alta tasa de paro y siendo un territorio deprimido, hay menos posibilidades de fomentar el consumo, por lo que es casi como la 'pescadilla que se muerde la cola'.

En Cádiz, el profesor tiene claro que la falta de empresas es lo que genera el alto porcentaje de desempleo. "Este informe es muy importante porque es una herramienta válida para conocer y analizar la realidad".