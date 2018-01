Ana Fernández niega que el bono estatal sea mejor que el local

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, niega que el bono social eléctrico estatal sea más ventajoso que el que impulsa el equipo de Gobierno, como sostiene un informe técnico de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril. La edil insta a José Blas Fernández, concejal del PP y presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, a firmar el convenio necesario para la puesta en marcha del bono gaditano.

"No es cierto que el estatal sea más ventajoso que el local -dijo- Desde Ganar Cádiz, Podemos y el equipo de Gobierno se ha explicado por activa y por pasiva. No somos tan ingenuos como para defender algo que reduciría derechos de nuestros vecinos y vecinas. Cuando nos sentamos con el Defensor del Pueblo, él ya planteó que era más garantista, que tenía mayor cobertura que el estatal".

"Nuestro bono, el de la ciudad, es mejor, cubre a más familias y de mejor manera que el estatal, que no se puede dar desde Eléctrica de Cádiz. La persona que cumpla los criterios y esté abonada una comercializadora de referencia lo puede pedir, pero a Eléctrica, no. Creemos que no hay más discusión", aseguró la edil.

"El bono se ha trabajado en un proceso impecable en el que han participado todos los agentes interesados, tiene un espíritu más social, cubre a más familias y mejor", insistió. "Confiamos en que una vez que revisen la documentación se den cuenta de que es así. Insisto: legalmente Eléctrica no puede ofrecer ese bono estatal. Y no vamos a invitar a los vecinos a cambiarse de comercializadora; tenemos que defender la nuestra, que está produciendo energía verde y cuyos beneficios se quedan en la ciudad".