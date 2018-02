Ambiente para el acuerdo

En el año 2016 se iniciaron las negociaciones para los presupuestos municipales de aquel año bajo los sonidos de los tambores de guerra. Aquello fue la crónica de un fracaso anunciado porque el ambiente no estaba para ningún tipo de acuerdo. En esta ocasión, dos años después el clima parece distinto. Los mensajes previos y el encuentro de ayer en la Alcaldía evidenciaron que el estrechamiento de manos llegará tarde o temprano.

Al mediodía de ayer el alcalde José María González, acompañado de su primer teniente de alcalde, Martín Vila, recibieron en el despacho de Alcaldía al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, depositario de los cinco votos necesarios que permita al equipo de gobierno conseguir la mayoría suficiente para que las cuentas municipales de 2018 puedan aprobarse en el Pleno municipal.

Las dos partes han quedado emplazadas para la próxima semana a una nueva reunión

De momento sólo fue una toma de contacto donde los miembros del gobierno local enseñaron las líneas maestras de los presupuestos. Ahora el PSOE tendrá que estudiarlas y para la próxima semana han quedado emplazados a una nueva reunión para que el PSOE pueda expresar su opinión y también recoger las propuestas de los socialistas para que traten de ser incluidas en las cuentas.

El alcalde destacó ayer tras el encuentro "la buena disposición y el buen clima" que presidió el encuentro. González señaló que "todos queremos aprobar estos presupuestos que son los que necesitan la ciudad, en los que se dé prioridad a los problemas de Cádiz como son la vivienda y el empleo y que avance en su conjunto sin dejar a nadie atrás".

El alcalde ha apuntado que a diferencia con lo que ha ocurrido con el anterior presupuesto, "las inversiones no están adscritas a la venta del hotel del Estadio ya que las circunstancias son distintas y provienen del período de carencia". A su juicio, este punto "ha sido acogido con buen criterio" por parte del portavoz socialista.

Al otro lado de la mesa, Fran González reconoció que "se nos han ofrecido una serie de inversiones y mejoras respecto al presupuesto anterior". Ahora afirma que tendrán que estudiar las partidas que el equipo de gobierno dice que se han visto incrementadas "y si las infraestructuras que han planteado son las prioritarias desde nuestro punto de vista".

Fran González también insistió que "se han propuesto medidas vinculadas a la accesibilidad o para temas de empleo pero insisto en que tenemos que comprobar esos datos, no porque no nos fiemos aunque en otros tiempos ha habido motivos para ello, sino porque entendemos que es un documento que hay que trabajar, que los compañeros tienen que conocer y se puedan hacer aportaciones".

Todavía queda camino por recorrer pero la música del acuerdo parece que puede estar cerca.

"Un alivio". El concejal de Economía, David Navarro, no asistió a la negociación de los presupuestos después de que el PSOE lo pusiera como condición por su reprobación. Ayer dijo de manera irónica que era "un alivio" pero que no lo entendía. No obstante, afirmó que si para llegar a un acuerdo él no tiene que estar, lo aceptaba. En la imagen aparece poco antes de la reunión tras la rueda de prensa del Carnaval