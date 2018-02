El equipo de gobierno nombra a Adrián Martínez de Pinillos como consejero en Cádiz 2000

El equipo de gobierno ha realizado una pirueta a última hora y ha decidido retirar su propuesta para que la junta general de Cádiz 2000, sociedad municipal que está realizando la remunicipalización, renunciara al inicio de acciones judiciales contra el ex presidente del consejo de administración, Álvaro de la Fuente, tal y como se había acordado en el pasado mes de noviembre. Con ello se buscaba que el consejero pudiera ser restituido en su puesto como consejero, ya que desde el mismo momento en que se tomó el acuerdo en el mes de noviembre, había sido destituido.

Sin embargo, el PSOE ya había manifestado que no iba a votar a favor de la propuesta del equipo de gobierno, por lo que ésta estaba condenada al fracaso. Ante esta circunstancia, Por Cádiz sí se Puede y Ganar Cádiz decidieron dar un giro y han propuesto que Álvaro de la Fuente sea sustituido en el consejo de administración por el también edil Adrián Martínez de Pinillos. Este nombramiento ha salido adelante con los votos favor de todos los partidos, salvo la abstención de los concejales del Partido Popular.

En el cambio de postura también estaba la premura de las alegaciones que se tienen que presentar ante el Tribunal de Cuentas, que había enviado a la sección de Enjuiciamiento la denuncia que había realizado el Partido Popular ante esta institución al entender que De la Fuente se había extralimitado en sus funciones a la hora de llevar a cabo la remunicipalización. Las alegaciones que se hagan tienen que pasar por el visto bueno del consejo de administración y, por ello, había que nombrar un sustituto para que se pudiera celebrar lo antes posible.

Una de las preguntas en la que insistieron en la junta general los partidos de la oposición (tiene la misma composición que el pleno municipal) es si Álvaro de la Fuente había tomado alguna decisión desde el mes de noviembre, fecha en la que había sido destituido. Su respuesta fue un rotundo no, pero desde la oposición se insistió en preguntar quién había encargado un informe a un asesor legal externo en el que se recomendaba la restitución del concejal, los pasos que había que dar y en el que también se reflejaba que no había incurrido en ninguna ilegalidad. Esta pregunta, sin embargo, no fue contestada por el concejal Álvaro de la Fuente.

Por otro lado, también se aprobó en la junta general celebrada esta mañana la sustitución del consejero de Ganar Cádiz, Luis Felipe Crespo Foix, por José Antonio García de Quirós.