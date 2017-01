Alumnos de la Escuela de Arte se quedan sin viaje por un 'despiste'

El sueño de 40 jóvenes, alumnos de primero y segundo de Bachillerato de la Escuela de Arte de Cádiz, se volvió pesadilla en solo unas horas. El viaje fin de curso que habían adelantado al mes de enero y por el cual conocerían las ciudades de Roma y Florencia, se quedó en nada por el "despiste", (siendo benévolos) de los dos profesores encargados del grupo.

Los chicos partieron de Cádiz el miércoles a las doce de la noche y llegaron al aeropuerto de Málaga, desde donde saldría el avión, sobre las tres de la madrugada. El vuelo tenía fijada su partida a las siete de la mañana, por lo que tenían tiempo de sobra para facturar y descansar mientras esperaban.

Al ver que la hora de embarque se aproximaba, los alumnos alertaron a los profesores de que debían dirigirse hacia su puerta, pero estos les contestaron "que estuvieran tranquilos, que no pasaba nada", relata el padre de uno de los estudiantes. Los niños, inquietos, repitieron a los docentes que el avión iba a irse, pero estos seguían sin mostrar demasiado interés. Finalmente el vuelo despegó y todos se quedaron en tierra.

¿Qué sucedió para llegar a tal nivel de despiste o desinterés? El padre de este alumno no se explica qué ha podido pasar. "No entendemos cómo han perdido un avión estando hasta cuatro horas antes en el aeropuerto", exclama.

Tras percatarse del error, los docentes intentaron buscar una alternativa, como coger un avión a Barcelona y desde ahí desplazarse a Roma, pero "era imposible ubicar a 40 personas en un avión sin apenas tiempo", señala el progenitor.

Así, tras muchas horas en el aeropuerto, los jóvenes tuvieron que volver a casa con una gran desilusión por no poder realizar el viaje que habían esperado tanto tiempo. Además, el importe del mismo, de 485 euros, no será reembolsado por la agencia de viajes, "porque dicen que ellos no han realizado ninguna irregularidad" y solo podrán recuperar 120 euros del total.

"Para muchos era su regalo de Reyes, el que habíamos pagado con esfuerzo, porque hay familias con todos sus miembros en paro y para el que también habíamos destinado otras cantidades de dinero para maletas, ropa, etc. Aparte de la pena que tienen los niños, que dicen que ya no quieren hacer ningún otro viaje", relata el padre.

Las familias han pedido responsabilidades a ambos profesores, aunque según este gaditano, "no han hecho nada ni se han pronunciado. El director de la Escuela se ha puesto malo de repente y nadie da la cara".

Por ello dice que van a esperar una respuesta por parte del centro y si no, interpondrán una denuncia. "Nos han dejado tirados", sentencia.