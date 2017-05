Alfonso XIII jura la Constitución

10 de mayo de 1902. Al cumplir hoy los 16 años de edad, el Rey Alfonso XIII, ante las dos Cámaras reunidas en el palacio de las Cortes, procederá al juramento de la Constitución española. SS.MM. el Rey y la Reina Regente saldrán de palacio a la una y media de la tarde, dirigiéndose por las plazas de Armas y de la Armería, calles de Bailén y Mayor, Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo al palacio del Congreso. Una vez en presencia de las Cortes, S.M. el Rey pondrá su mano derecha sobre los Santos Evangelios y hará el siguiente juramento: "Juro por Dios, sobre los Santos Evangelios, guardar la Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me lo premie y si no, me lo demande". Veintiún cañonazos anunciarán el acto solemne de prestar S.M. el juramento. Ayer, en Palacio, el duque de Connaught impuso a don Alfonso la liga, banda, collar y placa de las insignias de la orden de la Jarretera.

11 de mayo de 1877. Entre los acuerdos adoptados en la sesión del Ayuntamiento gaditano celebrada ayer, se decidió, a propuesta de los señores Arana y Chorro, que se fije a la calle que hasta ahora se ha llamado del Aire el nombre de Fernán Caballero, para perpetuar la memoria de la insigne poetisa, fallecida recientemente, Cecilia Bölh de Faver, más conocida con el citado pseudónimo.

l Próximo inicio de temporada en el balneario de Fuente Amarga. El día 1 de junio empieza la temporada oficial en este establecimiento de Chiclana, junto con la anexa Fonda de París, prolongándose hasta el día 31 de octubre.