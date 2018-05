Alfombra roja en la playa para Jude Law y Blake Lively

Halle Berry emergió de las aguas de La Caleta, pero que se sepa, no llegó a bajar a las arenas de la Victoria. A Pierce Brosnan, le gustaba más, obviamente, el casco antiguo que Puertatierra. Y es más que probable que ni Tom Cruise ni Cameron Díaz disfrutasen de una desapacible playa aquel final de noviembre de 2009 en el que las calles de Cádiz se convirtieron en las de Pamplona. Varias décadas antes, quien sí que se tomó unos güisquis en Isecotel, donde concedió una entrevista a Paco Perea para este periódico, fue Charlton Heston, que estaba rodando en España. La leyenda dice que se fue más que encantado...

Cádiz ni es Cannes, ni se le parece, pero la productora Babieka Films, que comenzará a rodar en la ciudad The Rhytm Section el lunes que viene, ha decidido empezar el trabajo con buen pie, tendiendo una alfombra roja a sus protagonistas -Jude Law, Blake Lively- y al resto de su equipo en La Victoria. La productora ha reservado la noche del sábado el chiringuito Potito Beach para una fiesta privada, según ha difundido su propietario a través de algún servicio de mensajería, disculpando el cierre del local al público en general durante el tiempo que dure el sarao.

En compensación, por la mañana, a partir de las 12.00 horas, se ofrecerá a todo el que quiera presenciarlo el ronqueo de un atún rojo salvaje de las almadrabas que regenta Gadira en el litoral gaditano y que luego se servirá en las cartas de los restaurantes del Grupo Potito en la capital gaditana. No se sabe si Law y Lively llegarán a tiempo para no perderse el ronqueo. En cualquier caso, no se exige etiqueta.

El rodaje de The Rhythm Section, bajo la dirección de la oscarizada Reed Moreno, arranca hoy mismoenel casco histórico de Almería y está previsto que continúe en Cádiz a partir del próximo lunes.

Mientras tanto, continúa la filmación en la ciudad de Mi vida, una coproducción hispano-holandesa, que desafortunadamente arrancó una semana más tarde de lo previsto por el fallecimiento de la madre del director.

Varios de los componentes de la producción de la película, en la que participan 500 personas, ya están en la ciudad. Aquí se quedarán hasta el 14 de junio preparando las localizaciones de la cinta en las calles Sopranis, Suárez de Salazar, plaza de las Canastas, calle Sargento Daponte, calle Pasquín, Regimiento de Infantería, Campo del Sur y la calle Arquitecto Acero. El lunes rodaron en Hospital de Mujeres y en la calle de la Rosa.