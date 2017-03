Ajuste de 15 millones a la espera del presupuesto

El alcalde, José María González, va a firmar en los próximos días un decreto para prorrogar los presupuestos municipales de 2016, pendiente de la aprobación de las nuevas cuentas que se tienen que negociar con el PSOE para poder ratificarlas.

La prórroga va a ir acompañada por un importante ajuste económico en el presupuesto actualmente vigente que se cuantifica en 15 millones de euros, al que se llega tras restar lo que se pretendía ingresar por la venta de la tribuna del estadio Carranza como nuevo hotel, actualmente en negociaciones con varios promotores y que supone 9,8 millones de euros, más otros 5 millones de euros extras que el actual gobierno se ha encontrado que debe buscar para el pago de la deuda heredara del anterior gobierno del PP, debido al vencimiento del periodo de carencia de una serie de préstamos adquiridos hace ya años.

En su momento este reajuste se limitará finalmente en 5 millones cuando se cuente con el nuevo proyecto de presupuestos para 2017, que incluirá de nuevo los ingresos por la tribuna del estadio.

Este obligado reajuste afectará a la totalidad de las áreas municipales, aunque el gobierno local mantendrá una atención principal a lo que es para ellos uno de sus pilares esenciales de la gestión en la ciudad: los servicios sociales, que en el último año y medio ha visto incrementado su gasto en un 30%.

Junto a las dificultades que el Ayuntamiento se está encontrando para cerrar la venta de la tribuna del Carranza, que pretendía haberla cerrado antes de final del pasado ejercicio y que se está retrasando a pesar de ser varias las empresas del sector interesadas por el futuro hotel, es la deuda bancaria la que más dolores de cabeza está dando al gobierno local. Sólo este año se pagarán 24 millones de euros en deuda, lo que limita la capacidad inversora en una ciudad con unos recursos muy limitados. A esto se le une la deuda de proveedores, que en unas semanas se pondrá poner a cero, cumpliendo uno de los objetivos del equipo de José María González.

Desde el equipo de gobierno se destaca que "a pesar de lo que decían al principio el PP o el PSOE, que íbamos a llevar a la ciudad al caos porque no íbamos a saber gestionarla, hemos demostrado que cumplimos con nuestros compromisos de pago. De pago de una deuda de 270 millones de euros que nosotros heredamos de lo que sí fue una nefasta gestión económica del Partido Popular en Cádiz".

"Nos toca comernos una deuda creada por el PP por un dinero que nosotros no hemos gastado, cubierto es su mayoría por mamotretos y obras faraónicas que supusieron para las arcas municipales un incremento del gasto público que luego no ha repercutido en el beneficio de la ciudadanía. El gasto dirigido a mantener la rentabilidad de cierto capital privado ligado políticamente al Ayuntamiento vía licitaciones, obras, externalizaciones, etcétera ha hecho que se llevaron a cabo obras y actuaciones que en realidad no eran necesarias o beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía", y que ahora hay que pagar.

A todo ello se une la Ley Montoro, que supedita la concesión de nuevos préstamos al pago de la deuda pendiente. Desde el gobierno de coalición entre Podemos y Ganemos se denuncia que también "sufrimos una infrafinanciación que para las administraciones locales nos supone un estrangulamiento económico que nos impide afrontar las demandas reales de la ciudadanía. Cuando a una familia van a desahuciarla, no van al despacho de Mariano Rajoy, no le tocan a la puerta a Susana Díaz. Vienen aquí, al Ayuntamiento, a su Ayuntamiento". En este sentido, se destaca que se debe asumir unos gastos "que no son nuestros, pero que asumimos sin contar con financiación para ello, lo que ha incrementado el gasto por culpa de la inoperancia de otras administraciones en sus propias competencias. Y todo ello tiene un impacto en la deuda. Y mientras nosotros seguimos bajando la deuda, no siguen estallando bombas trampas que nos dejó el PP, como estos 5 millones que ahora tenemos que hacer frente. Cádiz está secuestrada por la pésima gestión del anterior gobierno".

Se reclama que al igual que se presiona a los municipios a pagar lo que se debe, también se debería de actuar de igual forma con las deudas de otras administraciones. "Además de soportar la losa de la deuda generada a lo largo de los últimos veinte años, tenemos encima que estar reclamando sin respuesta que se nos abone lo que es nuestro", se lamenta desde el gobierno local que además del débito por diversos impuestos municipales evidencia también numerosos proyectos que Junta y Estado tienen pendientes en la ciudad desde hace décadas.

Junto a ello, el próximo mes de junio se celebrará en Cádiz un encuentro estatal de municipios para debatir sobre la financiación y la deuda, constatando que "una parte de ésta no es legítima por lo que debería de estar sujeta a una quita atendiendo a las necesidades de las ciudades más afectadas" y con menos recursos.