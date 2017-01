"Ahora puedo ejercitar la memoria como todo el mundo"

Algo tan común como los juegos de móviles y tablets estaban hasta ahora vetados para las personas ciegas o con deficiencia visual grave, ya que no había ninguno adaptado para ellas. Pero gracias a la ONCE y la Fundación Vodafone esta discriminación se ha acabado.

Estas dos entidades, en colaboración con la firma Unobrain, han creado una serie de juegos accesibles para las personas ciegas o con deficiencia visual grave a través de diferentes dispositivos electrónicos, dentro del proyecto Entrenamiento cerebral ONCE-Vodafone, que se presentó ayer en la sede de la ONCE en Cádiz.

"Además de divertirnos, con estos juegos podemos llevar a cabo un entrenamiento de la mente en áreas como la memoria o el cálculo", afirmó Alberto Ríos Mejías, director de la ONCE de Cádiz y Ceuta, en el acto de presentación, destacando que se trata de "juegos accesibles para todos los gustos y edades". Así, hay propuestas de operaciones matemáticas, para ejercitar la memoria, de habilidad y destreza, entre otros. Estos juegos los ha diseñado un equipo de neuropsicólogos y "han sido testados para que cumplan la finalidad para la que se han creado", según dijo Alberto Ríos.

Ya se han lanzado siete juegos y pronto se incorporarán dos más. Todos pueden descargarse de forma gratuita tanto para Apple como Android.

David, un chico de 12 años usuario de la ONCE, mostraba ayer en su tablet el juego Ositos, que consiste en empaquetar unos ositos de peluche y desechar los que están defectuosos, que se distinguen porque emiten un sonido diferente. Todos los pasos que va dando en el juego, los va leyendo la propia tablet en voz alta.

Pero estos juegos no están dirigidos solo a niños. También los hay para personas mayores, y algunas se mostraban ayer encantadas con esta iniciativa. "Yo me sentía discriminada porque mi marido tiene un libro para reforzar la memoria y yo no tenía nada, porque no puedo leer. Me hace mucha ilusión tener estos juegos porque así tengo la oportunidad de ejercitar como todo el mundo la memoria, la capacidad de reacción y retrasar así los efectos de la edad", comentaba ayer Sebastiana, otra usuaria de la ONCE.

Alberto Ríos quiso hacer un llamamiento a la industria del juego para que el proyecto presentado ayer no sea algo aislado y "apuesten por la accesibilidad".