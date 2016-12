Agüimes se viene a Cádiz

La admiración de los murguistas de Agüimes por el Carnaval gaditano se materializará en 2017 con la visita a la capital gaditana de una treintena de componentes de ‘Los sombreritos’, la murga más veterana de esta población de la provincia de Las Palmas –fue creada en 1975– y una de las más antiguas de Gran Canaria. Ya han reservado hotel en Jerez y en Cádiz estarán desde el sábado 25 de febrero al martes 28, día en el que regresarán a las islas.Vendrán de visita. Sin el disfraz que se pondrán en el Carnaval de su tierra en 2017 –siempre se visten de payasos, aunque el próximo año con matices de bomberos– porque les produce “mucho respeto” cantar donde lo hacen “unos fenómenos, unos profesionales a los que admiramos y de los que nos separa una gran diferencia de nivel”, según palabras del director de la murga, Alejandro González. Los murguistas, que en varias ocasiones han sido en Agüimes anfitriones de agrupaciones gaditanas, principalmente chirigotas, se quedan siempre “con la boca abierta” comprobando “el brutal nivel de música” de los de Cádiz. El director de ‘Los sombreritos’ pone el ejemplo de la última cuarteta del popurrí del coro de Faly Pastrana ‘La vuelta a Cádiz en 80 mundos’. “La hemos intentado montar, pero hemos tenido que hacer una adaptación. No llegamos a ese nivel y a esos tonos”, confiesa.A pesar de que su Carnaval y el de Cádiz coinciden en fecha –la final de ambos concursos será el viernes 24 de febrero–, los murguistas han decidido no estar en el inicio de la fiesta de su tierra para conocer la de Cádiz. “Al coincidir, nunca hemos podido ir a Cádiz. Pero esta vez, los más veteranos de la murga, algunos ya con 70 años, decían que algún año tenía que ser, que no nos podíamos morir sin disfrutar del Carnaval de allí”, explica. De las 72 personas que forman la murga se han apuntado 31 para la excursión a Cádiz. Al final de la conversación telefónica, Alejandro González no descarta ya “cantar un poquito” por Cádiz. ¿Por qué no? Aquí todo el mundo cabe.