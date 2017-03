Las Aguas llevará banda delante de la Cruz de Guía

La ciudad recuperará este año una estampa que parecía completamente perdida en la Semana Santa, aunque sí se haya visto en alguna procesión de carácter extraordinaria. La cofradía de Las Aguas llevará una banda abriendo su cortejo en la jornada del Miércoles Santo. La formación irá delante de la Cruz de Guía, como antiguamente ocurría en muchas ocasiones con muchas hermandades y como hoy en día se mantiene en otras localidades. La encargada de abrir ese cortejo de Las Aguas será la banda de cornetas y tambores de la Humildad y Paciencia de Chiclana. Una formación de nueva creación (año 2015) que ya acompañó musicalmente el pasado año al paso de San Juan Evangelista.

La decisión la ha tomado la hermandad del Miércoles Santo tras saberse que este paso (el primero hasta 2016 en el cortejo de la cofradía) no va a salir a la calle este año. En el mes de septiembre cofradía y banda firmaban la renovación de su contrato. Y ante la incertidumbre y la situación que generó la no salida del San Juan Evangelista, la junta de gobierno que preside José María Macías ha tomado la decisión de seguir contando con los servicios ya contratados de esta banda, que formará delante de la Cruz de Guía de la corporación.

Se da la circunstancia, además, de que la hermandad de Las Aguas es la primera en entrar en carrera oficial, por lo que la banda de la Humildad servirá como antesala del Miércoles Santo en general, lo que 'regala' un detalle musical a la jornada, siendo junto a las que suenen tras el misterio de Sentencia las únicas cornetas y tambores de ese día, que musicalmente se completa con dos agrupaciones musicales, tres bandas de música y un trío de capilla. Además, al no haber otra cofradía delante durante el recorrido, permitirá a la banda completar la totalidad del itinerario -ya que en otro caso no podría haber acompañado a la cofradía durante la carrera oficial para no entorpecer la música que sonara detrás del palio inmediatamente anterior a la cruz de guía de Las Aguas-.

Una de esas agrupaciones musicales del Miércoles Santo, precisamente, es la que continua detrás del misterio de Las Aguas, Polillas. Por su parte, la Filarmónica de Conil será también la que siga acompañando al paso de palio de la Virgen de la Luz.

Curiosamente, se cumplen 20 años desde la última ocasión en la que una cofradía contó con una formación musical abriendo su cortejo. Ocurrió en la Semana Santa de 1997, con la cofradía de Sentencia (también del Miércoles Santo), que contó con la agrupación musical Isla de León.