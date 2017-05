Aguas de Cádiz plantea que personas en exclusión social no paguen el recibo

Garantizar un consumo mínimo de agua en los domicilios; acabar con la "pobreza hídrica"; evitar el corte del suministro a las personas en exclusión; poner fin a la "peregrinación mensual para encontrar quien pague la factura"; contribuir, en definitiva, a la dignidad del gaditano. Estos son algunos de los principales objetivos que se marca un procedimiento que quiere poner en marcha la empresa Aguas de Cádiz "para la garantía del derecho humano del agua, suministro mínimo vital y fondo social solidario".

Este procedimiento no es firme aún, ya que aún necesita ser aprobado en el consejo de administración de la empresa municipal. Pero el alcalde lo presentó ayer junto al presidente de la sociedad, el concejal Álvaro de la Fuente, y el gerente, Jesús Oliden.

Nos pusieron en el Ayuntamiento para que la vida en Cádiz se lleve en condiciones dignas"

Aguas de Cádiz dispondrá de un fondo de 300.000 euros anuales -que supone un 2% del presupuesto de la entidad- para emplear en este suministro mínimo vital al que podrán acceder personas o familias en situación de exclusión social o familias con problemas económicos transitorios. Será la delegación municipal de Servicios Sociales la que determine, en base a una serie de baremos y criterios, qué personas o familias pueden acogerse a este procedimiento. Y los beneficiarios quedarán exentos del pago del recibo de luz -de "los conceptos bonificables de la factura", dice textualmente el procedimiento, aunque el gerente de la empresa aseguró ayer que es la totalidad del recibo- durante el período de un año, aunque a los seis meses se revisará las condiciones de ese beneficiario.

Los que quieran acogerse a este procedimiento, por tanto, tendrán que dirigirse a Servicios Sociales -si finalmente el consejo de administración de Aguas de Cádiz aprueba la medida- y completar toda la tramitación exigida hasta obtener esta garantía de suministro ininterrumpido.

Y aunque la medida habla de suministro vital básico, el consumo de agua en esas viviendas acogidas al procedimiento no tendrá límites. Sobre este capítulo, Jesús Oliden informó que el suministro vital se ha establecido en 100 litros de agua por persona y día. Y en aquellos casos en los que esas cantidades se excedan de manera notable o continuada, Aguas de Cádiz estudiará a qué se debe ese consumo (si se trata de una avería en la instalación o si hay un consumo irresponsable que se pueda reorientar). "Pero no se cortará", aseguró ayer el gerente, aunque en el procedimiento sí se recoge expresamente que si se superan esas cantidades de consumo "primero se informará a la unidad familiar de la superación de dichos límites", y en caso de persistir "en consumos desmedidos los Servicios Sociales les podrán apercibir y llegado el caso ser excluidos".

Este procedimiento ideado por la empresa municipal responde al principio del equipo de gobierno de que "el agua no es un privilegio sino un derecho", como recordó ayer el alcalde, que apostó a que como empresa pública que es Aguas de Cádiz "tenemos que poner nuestros servicios a disposición de los ciudadanos". "Aguas de Cádiz no es un negocio, no se debe limitar a prestar un agua de calidad, tenemos que hacer frente a la responsabilidad social", añadió el gerente al respecto.

"Una casa no son cuatro paredes; necesita luz, agua y unas condiciones mínimas de habitabilidad", afirmó el alcalde. Y para ello se quiere poner en marcha esta medida, que tiene de diferencia con respecto a lo que se viene haciendo hasta ahora la temporalidad -la exención del recibo se hace por un año, no mes a mes- y el adelantarse la empresa municipal a un posible corte del suministro; o como explicó Jesús Oliden, "este procedimiento facilita saber qué familia no paga por exclusión social" y no conocer esa situación una vez interrumpido el suministro.

"Nos pusieron en el Ayuntamiento para que la vida en Cádiz se lleve en condiciones de dignidad", remarcó José María González respaldando este procedimiento, "que se hace realidad gracias a una gestión responsable de Aguas de Cádiz, donde se han reducido gastos superfluos para ahorrar y poder poner en marcha estas medidas".