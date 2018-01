Aguas de Cádiz no hizo las obras de una vez en Marconi por falta de fondos

Aguas de Cádiz tuvo que hacer frente al mal estado de las tuberías de saneamiento de la zona de Marconi en tres fases, en vez de en una, por escasez de fondos provenientes del canon de mejora, según fuentes de esta empresa municipal. Pues es a través de este canon de donde sacan las empresas del agua el capital para poder acometer obras hidráulicas de mantenimiento y saneamiento. En este caso, el agotamiento del dinero originario de este canon, aseguran, ha provocado que las obras hayan tenido que sufragarse directamente de los ingresos periódicos de la compañía pública, causando así que la intervención no pudiera hacerse de una vez. De hecho, desde esta firma municipal sostienen que los fondos procedentes del canon de mejora se encuentran agotados desde 2015, cuando aún no estaba el actual gobierno local.

Pero para explicar los últimos cortes en Marconi, que tanta confusión y molestia han causado en el vecindario, es mejor partir de cero en la historia. No es un misterio que el suelo que se pisa cada mañana se expande más allá de lo que alcanza nuestra vista. Dicho de otro modo, difícilmente se percibe lo que ocurre en el subsuelo desde la rutina. Realmente, rara vez, se camina por plazas y vías pensando en, por ejemplo, el entramado de tuberías que transportan aguas de todo tipo calle arriba, calle abajo. Unas aguas que dan la vida, quitan la sed, aportan la higiene, con sus mil nervios a metros bajo tierra.

El colapso en las antiguas tuberías de hormigón obligó a realizar estos cambios

Como ya se contó en este periódico, hace tiempo que en Marconi las cosas no son normales a ojos de los residentes del barrio. Entre un problema y otro, las restricciones al tráfico se suceden y las vallas amarillas son paisaje habitual. Aunque sabedores de que la verdad de sus dilemas habita bajo sus pies, les resulta cuanto menos extraño que se precise casi un año de una carretera y que se hagan varias obras y no una. Esta vez la respuesta se halla en la red de saneamiento, en las diversas actuaciones que Aguas de Cádiz ha tenido que emprender en estos terrenos. La última, de urgencia, hace que en estos días un trozo de Marconi esté cercado y vetado para los coches.

"Concretamente, en el caso de Marconi, había un tubo de hormigón de 40 años de antigüedad deteriorado. Normalmente, este tipo de tubos (al ser de saneamiento) aguantan más en mojado que en seco. En Marconi se hundió la bóveda y hubo que actuar de urgencia en esta última fase", detallan desde Aguas de Cádiz a este diario. Tal como se aprobó en Junta de Gobierno Local en diciembre de 2017, estos trabajos finales se cifran en algo más de 50.000 euros. Aunque las obras estaban previstas que se iniciaran a principios de año, desde Aguas de Cádiz se decidió intervenir lo antes posible por precaución y se afrontaron en fechas navideñas. De hecho, éstas han llegado a la recta final, tan sólo a falta de pavimentación de la calzada, toda vez ya se han colocado los nuevos tubos de gres vitrificado que sustituyen a los maltrechos de hormigón. Para más información, estos conductos de gres son más resistentes a la corrosión y tienen una gran durabilidad.

La mejora de la red de saneamiento de Marconi se ha dividido en tres fases. Una primera finalizada en enero de 2017 que cubrió 150 metros de la vía y afectó al sector comprendido entre el edificio Astarté y la rotonda de la Aeronáutica, con un presupuesto de más de 97.000 euros. Después, el segundo tramo, el más pequeño y el más cercano a la estación de bombeo ubicada en el Cerro del Moro, fue una actuación de tan sólo 48,5 metros y el importe rondó los 42.000 euros. Por cierto, una estación de vital de importancia para dotar de agua a todos los barrios de los alrededores.

Por último, el tercer tramo, el actual en obras. Asimismo, cuentan desde Aguas de Cádiz, que al ser de "urgencia" esta acción, y no haberse podido realizar un proyecto para empresa, como con los otros tramos, la reforma ha resultado ligeramente más costosa de lo normal. Aún así, desde Aguas de Cádiz, aseveran que no querían correr el riesgo de que la zona sufriera las consecuencias de no actuar a tiempo.

Según un informe de antecedentes elaborado por Aguas de Cádiz previo a los trabajos en el tercer tramo, el colector que discurre por Marconi presentaba ya "insuficiencias estructurales". También informan que esta zona de la red de saneamiento "recoge las aguas fecales de la barriada de Puntales, una parte de las de Loreto, conecta con avenida Lacave y parte de la avenida de la Ilustración". El hecho de que desde 2015 se estuvieran provocando "continuados colapsos" ha hecho que se haya precisado proceder con mayor celeridad.

"Tras la última reparación de urgencia de la última avería (en la primavera de 2017) provocada por la rotura de la tubería a la salida de la estación de bombeo Marconi, resultando necesaria la ejecución de la Fase II de sustitución de tramo de tubería, se toma la decisión de sustituir otro tramo de tubería a continuación de esta, con carácter preventivo, determinándose así la Fase III", concluye el escrito.

"El hecho de que las tuberías de hormigón hayan sufrido este óxido y hayan sufrido una abertura es por que son tuberías de saneamiento, donde el agua circula por la parte baja. El fluir del agua a través de estos conductos causan gases y ácidos a la parte de arriba de la tubería de hormigón, provocando la rotura. Este material ya no se usa. Ahora, las nuevas tuberías de Aguas de Cádiz son de gres", especifican desde la empresa municipal. Y sentencian: "Ese material antiguo en esas condiciones se debió sustituir antes".