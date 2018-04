Aguas de Cádiz inicia el estudio para encontrar agua en el subsuelo

La empresa Ingeagua comenzó en el día de ayer las tareas para intentar saber si existe en el subsuelo de Cádiz agua dulce que sea utilizable para el baldeo de las calles y el riego de los jardines de la ciudad. Técnicos de esta empresa experta en hidrogeología iniciaron las labores para hacer un Sondeo Electromagnético en el Dominio Tiempo (SEDT) en la plaza de la Catedral, siendo este espacio el primero de los 23 emplazamientos previstos para realizar este estudio que ha sido encargado por Aguas de Cádiz.

Al utilizarse un método no destructivo, la imagen no es demasiado llamativa, aunque sí se pueda crear una mínima incertidumbre por la maquinaria que se utiliza. A pesar de esto, estas pruebas no suponen ningún peligro para los viandantes. Para este sondeo, los operarios emplean un sistema transmisor conectado a un cableado que abarca el perímetro del espacio que se estudia. Gracias a esta herramienta se crea un campo electromagnético cuya señal se propaga debajo del suelo para conocer su composición y si existe agua. Esta señal se envía a una antena receptora, que es la encargada de recoger todos los datos que posteriormente se deben analizar. Por ello, esta investigación se alargará durante un mes para obtener las conclusiones.

El responsable de Organización y Sistemas de Aguas de Cádiz, Pedro González, argumentó sobre este trabajo que "el agua que se destina a baldeo y riego de jardines supone un porcentaje relevante del agua que consume la ciudad de Cádiz". Por ello, destacó que "si utilizamos agua de otros orígenes para estos usos estamos mejorando la eficiencia hídrica, que está dentro de la sostenibilidad del medio ambiente". Por este motivo, resaltó que la intención es "no emplear el agua potable en la medida de lo posible para riegos y baldeos, sino emplearla para otros usos, para el uso doméstico o el comercial-industrial".

Con todo, González reconoció que por sí mismo este tipo de trabajos no es novedoso, aunque sí resaltó que "una ciudad empiece a tomar medidas para aumentar la eficiencia hídrica entendemos que es una iniciativa relevante".

Sobre el desarrollo de este sondeo, que se realizará durante algo más de una semana, el hidrogeólogo de Ingeagua Antonio Serrano explicó que "lo que hacemos es inyectar corriente, generamos un campo electromagnético y luego en la antena recibimos lo que nos devuelve el suelo". A partir del trabajo posterior, se interpretará la señal, de manera que "el perfil electromagnético nos dirá zonas donde es viable que exista agua". Las primeras prospecciones que se han realizado previamente en la playa ya han superado los 200 metros de profundidad.

A partir de esto, Serrano siguió contando que primero se trazarán perfiles de la geología del terreno en dos dimensiones para, una vez discriminados los materiales, hacer otro en tres dimensiones.

Una vez que se obtengan resultados positivos de este sondeo, es necesario realizar, según contó el hidrogeólogo, un sondeo de investigación. De esta forma, se podrá conocer "la capacidad que tiene el terreno de aportar agua". La explicación es que "los terrenos pueden tener agua, pero no quiere decir que puedan cederla. Hay zonas con arcilla que contienen agua, pero su capacidad de transmitir por la porosidad que tiene es muy baja", por lo que su explotación "en circunstancias como esas es complicado".

Tras realizarse este paso y conocerse el caudal de agua, ya sólo quedaría ejecutar un sondeo definitivo, que ya quedaría "entubado y terminado para luego poder instalarle una bomba".

Serrano defendió que estos trabajos, que tienen su origen en la aplicación de la geofísica para las industrias del petróleo y la minería, cuentan con una fiabilidad del 95%. Además, resaltó que "no hay peligro porque se trabaja con muy poco amperaje", ya que "trabajamos con frecuencias de 4, 8 y 16 hercios". Por ello, remarcó que "cuando se termina aquí no hay ningún resto de nada".

Por último, el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, manifestó tras supervisar el inicio del estudio que una vez que se conozcan los resultados "tomaríamos decisiones de ubicaciones de pozos en los lugares que sea más viable su colocación". De esta forma, se completaría el objetivo de la búsqueda de fuentes alternativas para el agua de baldeo y riego al sumarle la reutilización del agua de las piscinas y el estudio de la instalación de un proceso terciario en la estación depuradora para usar agua regenerada, instalándose en Cortadura unos depósitos para el aprovisionamiento de camiones cisterna.