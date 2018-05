"El gasto ‘extra’ de Aguas de Cádiz supera los límites de la decencia y la vergüenza política"

El alcalde de Cádiz, José María González ha mostrado hoy su indignación con las informaciones publicadas acerca del gasto de dinero público de la empresa Aguas de Cádiz en gambas, gin tonics y cenas de lujo bajo la presidencia del popular Ignacio Romaní y con el aval de su firma.

“Esta cuestión supera todos los límites de la decencia, la moralidad y la vergüenza política” ha afirmado José María González, “ya que mientras los vecinos de Loreto se quedaban sin agua por la falta de mantenimiento de las tuberías, Ignacio Romaní se gastaba el dinero de Aguas de Cádiz en gambas, gin tonics, cenas de lujo y Campari”.

Para el alcalde, es incomprensible que “mientras el PP nos echaba a la ciudadanía la culpa de la crisis en las que nos metieron y nos repetían una y otra vez que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, Ignacio Romaní cenaba corvina y bebía vino con nuestro dinero público”.

José María González ha señalado que “son ya muchos los casos que se le acumula a Romaní”. Así ha subrayado que “no es sólo que 40.000 euros de una empresa municipal fueran a parar al director de su tesis doctoral por un supuesto trabajo del que no hay constancia, no es sólo que comprara móviles por 15.000 en la tienda de su cuñado, no es sólo el despilfarro de dinero público, es encima la justificación y la defensa que hace el PP y el candidato, Juancho Ortiz, de estos comportamientos”.

En este sentido ha lamentado que el PP “ni siquiera haya reprobado o se haya molestado por el despilfarro, porque para ellos es lógico, normal y aceptable que parasiten y se aprovechen de las instituciones públicas para su propio beneficio”.