La Aduana, entre el acuerdo público y la búsqueda de sede

En el pleno del pasado viernes el teniente de alcalde de Urbanismo. Martín Vila, afirmó que muchos de los que en su día apoyaron la permanencia del edificio de la Aduana, ahora opinan distinto y son favorables a su derribo, tal y como se pretendía en el Plan Plaza de Sevilla. El edificio, sin embargo, fue protegido por la Junta al calificarlo como un BIC tras una intensa campaña a su favor propiciada por una plataforma ciudadana aprovechando la época en la que administración regional tendía a torpedear los proyectos ciudadanos del Ayuntamiento de Teófila Martínez.

Con esta reflexión, Vila ponía sobre la mesa la posibilidad de afrontar el derribo de un edificio que el propio gobierno de Podemos-Ganemos considera que no aporta nada y sí, por el contrario, dificulta el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla, que el Ayuntamiento quiere ahora reactivar.

La Junta dijo hace unos años que para ellos el edificio ya no era un bien a proteger

Lo cierto es que la Junta de Andalucía modificó su opinión hace ya unos años, con el cambio en los gestores de la administración regional dejando claro que la Aduana ya no era un edificio a proteger.

Pero para poder sacar adelante esta modificación son necesarios varios pasos que en alguno de los casos puede incluso hacer inviable este cambio de opinión.

Lo primero es retirar la calificación de BIC del edificio. Para ello es necesario que un grupo de especialistas diga que ya no es un bien a proteger. En su momento, desde la Junta se afirmaba que "alguien" tendría que plantear esta posibilidad y que ellos gustosamente pondrían en marcha el proceso. Ese "alguien" era el Ayuntamiento. En ese momento, la entonces alcaldesa, Teófila Martínez, que siempre había rechazado la continuidad del edificio, dejó claro que el marrón no era para el Ayuntamiento y que no iba a plantear algo que podía fracasar. Se decía que el que tenía que dar este paso era, lógicamente, la Junta.

Si solventar este paso es ya de por si complicado, lo peor viene a la hora de ver dónde se mete la actual Aduana si se procede a derribar el edificio de la plaza de Sevilla. Inicialmente se preveía trasladar las oficinas a un edificio de nueva planta en uno de los solares de la renovada avenida de Astilleros. Pero habrá que pagar por la compra de ese solar y habrá que financiar la construcción de esas nuevas oficinas. Y hoy por hoy ninguna administración pública tiene fondos para afrontar una operación de este tipo.