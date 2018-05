Adrián Reyes eleva el retinto gaditano a la mejor tapa en el Salón de Gourmets de Madrid

A la quinta y por lo grande, va la vencida. Alumno de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, Adrián Reyes, de 27 años, venía presentándose, animado por sus profesores, a cuantos concursos de cocina se estaban convocando en la provincia y su entorno: el de la Feria del pescado de estero, de San Fernando; el Cocina con esencia del vinagre de Jerez; el del gallo sureño, de Medina Sidonia, y en el Trops, de Málaga. Hasta que decidió probar suerte nada menos que en el Salón de gourmets de Madrid.

Se inscribió en el concurso de raza autóctona 100%, modalidad tapas, eligió una buena picaña (un corte brasileño muy sabroso) de retinto gaditano, por supuesto, y después de varios ensayos, se encajó en el salón madrileño con sus armas de cocinar y con todas las ganas del mundo. Su propuesta fue una de las cuatro seleccionadas entre las 40 de toda España que se presentaron.

"Cuando llegó el día del concurso me encontré con que mis cacerolas no servían porque me habían puesto una placa de inducción. Empezamos con mal pie, me dije. Así que me tuve que apañar con una sartén, incluso para hacer el puré de zanahorias que lleva la tosta. Pero lo saqué adelante, lo tenía muy trabajado", cuenta Adrián.

'Tostas de picaña con brócoli acompañadas de un puré de zanahorias y elaboradas con carne de raza autóctona 100% retinta',se llama la tapa con la que este onubense de nacimiento pero gaditano de adopción se ha hecho con el galardón del I Concurso de recetas de cocina 100% raza autóctona que convoca el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Admirador de Juan María Arzak y de Alberto Chicote, a Adrián Reyes le gustaría ejercer en un hotel y, a ser posible, en algún restaurante con Estrella Michelín.