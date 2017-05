Adiós a 43 años entre carnes

Juan Díaz Gómez tiene 65 años. Todo el mundo, incluido el redactor y el fotógrafo, le dice que no los aparenta. Pero los tiene. Desde el 9 de mayo. Y por eso echará la baraja y el día 31 finiquitará 43 años de actividad en su carnicería, la Carnicería Juan de la calle Fernández Ballesteros, a la que llegó en 1974 tras hacer la mili. Sus padres la habían abierto en 1972. Asegura tener un "cosquilleo en el estómago" y bromea pensando en la boda a la que acudirá el próximo 2 de junio, viernes, por la noche. "Será la primera vez en 43 años que no tengo que estar mirando el reloj para irme pronto y descansar para abrir la carnicería al día siguiente. Me voy a sentir raro", dice Juan.

La carnicería le ha dado para pagar los estudios universitarios de sus tres hijas. Casi nada. "Me siento orgulloso de haber sacado esto adelante, con la ayuda de mis clientes, claro", señala. Los últimos años, los de la crisis, han sido más flojos. "Bajó el poder adquisitivo y ya nada tenía que ver con las buenas épocas como aquellas en las que todavía no se había cerrado el Matadero y se trabajaba mucho en este sector", apunta. Hasta el 31 de mayo estará ofreciendo buen género. "Es lo único que podía hacer para atraer clientela. Yo vendo calidad, pero no puedo competir con los precios de las grandes superficies", destaca.

El establecimiento no dejará de ser una carnicería. "La va a coger un chaval. Me queda la tranquilidad de que el barrio no se queda desabastecido", asegura. Las estanterías se van vaciando. El final es inminente. Los últimos días habrá artículos a precio de costo. "¿Que hago yo con todo esto en mi casa?", se pregunta. Juan tiene "ganas de descansar, porque han sido muchos años, muchos días, muchas horas". Dice que no se piensa aburrir. Entre otras distracciones tendrá la de su, hasta ahora, única nieta. Lucía, que le tiene "loco". Echa la vista atrás pensando en lo poco que pudo disfrutar de sus hijas "estando en la carnicería mañana y tarde". Nadie se lo va a reprochar. La vida viene como viene. Y ahora, a Juan, le toca una vida distinta. ¡A disfrutarla!