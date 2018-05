Acuerdo para desbloquear la situación de los Chinchorros 14 años después

El alcalde de Cádiz, José María González, ha celebrado hoy el acuerdo alcanzado entre los afectados por la paralización del proyecto de las viviendas en el polígono de San Juan Bautista conocido como los Chinchorros y Caixabank, actual propietaria de los terrenos para desbloquear esta promoción que lleva más de una década parada.

José María González ha destacado la mediación realizada por el Ayuntamiento para que ambas partes llegaran a un acuerdo satisfactorio para todos “y se puede culminar esta promoción de viviendas que debería haber estado lista en el año 2004” y cuyo retraso “tanto perjuicio ha ocasionado a las familias que entregaron su dinero para obtener una nueva vivienda”.

González ha subrayado el respaldo que la asamblea de afectados por los Chinchorros ofreció el pasado jueves al preacuerdo alcanzado entre los portavoces de la plataforma y Caixabank. Este acuerdo contempla el reconocimiento de ciertas cantidades y precios incluidos en la promoción a fin de ofrecer garantías a los vecinos perjudicados. Al mismo tiempo, y con el objetivo de facilitar “el desbloqueo de este proyecto tras 14 años parados, el Ayuntamiento se compromete a urbanizar la parcela y arreglar la calle Marqués de Cropani”. A su vez, Caixabank se hará cargo de terminar las obras.

El alcalde ha mostrado “su satisfacción porque todas las partes estén de acuerdo”, sobre todo “tras tres años de negociaciones puesto que desde que entramos en el Equipo de Gobierno nos marcamos como uno de los objetivos dar una respuesta a esta situación que evitara que siguieran pasando los años sin que nada cambiase en esta promoción”.

Y es que a juicio de José María González, “este Ayuntamiento no está aquí para especular, no está aquí para fomentar una política caduca de ladrillo y burbuja que favoreció y creó el anterior Gobierno del PP. Nosotros estamos aquí para poner en el centro a las personas, a sus necesidades reales, y dar una salida habitacional a un barrio de San José en el que se construyó no pensando en la gente, sino en el dinero”.

González ha señalado que “durante años los Chinchorros parecían olvidados, como si detrás de esos edificios de ladrillos desnudos no existieran rostros, personas y nombres. Trabajadoras y trabajadores que depositaron sus ahorros y también la ilusión de un proyecto de vida futuro”. “Este Ayuntamiento no podía mirar hacia otro lado mientras estas personas esperaban poder alguna vez disfrutar de un derecho tan básico como su vivienda”, ha añadido.

El alcalde ha hecho hincapié en el “nuevo modelo de urbanismo, de ciudad, de vivienda en el que creemos. Un modelo en el que los esfuerzos deben centrarse y potenciarse en el derecho habitacional de muestras vecinas y vecinos. No somos especuladores, ni una inmobiliaria, sino los constructores de un modelo de ciudad amable e inclusivo”.