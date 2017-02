Accidentes de motocicletas en la ciudad

4 de febrero de 1926. Accidentes motociclistas, con un muerto y un herido grave. En la carretera de San Fernando, a la entrada de Cádiz, una motocicleta chocó contra un automóvil, falleciendo el conductor de la primera. Por otra parte, en el Campo del Sur, cayó otra motocicleta a la cuneta, resultando un herido grave.

l Desprendimientos de tierra en la playa del Blanco. El comandante de Marina informó al alcalde de Cádiz que ayer en la playa El Caído, en el sitio denominado El Blanco, se habían producido dos importantes desprendimientos de tierra en sus proximidades con la carretera.

l La tercera etapa del raid aéreo, terminada. A las once y cinco de anoche, hora de Brasil, se recibió un radiograma en Madrid notificando que el hidroavión español Plus Ultra había amerizado en la isla brasileña de La Concepción, de las del grupo de Noronha. El Aero Club de Madrid al recibir la noticia del amerizaje del aparato iluminó su fachada, por considerar terminada la tercera etapa del raid, puesto que apenas faltan unas cien millas para llegar a Pernambuco.

l El Plus Ultra emprende la etapa más difícil. A las ocho de la mañana, desde la ensenada de Riveira do Inferno, en San Vicente de Cabo Verde, reemprendió el hidroavión Plus Ultra su viaje hacia Argentina, en la que se considera la etapa más difícil de la travesía, pues no volverá a tomar tierra hasta llegar a Brasil, concretamente en Pernambuco.

El buque de la Armada Alcedo partió con la misma ruta que llevará el aparato con material de repuesto y el crucero Blas de Lezo irá tras él.