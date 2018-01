Absuelto el acusado de violar en un hotel a su amiga de la infancia

La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a un joven acusado de violar a su amiga de la infancia en un hotel de la ciudad tras intimidarla con una navaja. Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitaban para el procesado la pena total de diez años de prisión por tres delitos: contra la libertad sexual, robo con violencia y amenazas.

La sentencia da por probado que en diciembre de 2011 el joven, de 25 años, y la chica, entonces con 24, -ambos compañeros desde el colegio- quedaron para tomar algo y para ello fueron donde se encontraban otros amigos comunes. Después de esto, sobre las doce de la noche, se marcharon los dos solos por la calle Compañía. En la referida vía él preguntó por varios hoteles u hostales sin que hubiera habitaciones libres en ninguno. Entonces el acusado le dijo a la joven que llamara al hotel Francia París. Como había disponibilidad, se dirigieron a este establecimiento no sin antes sacar dinero en un cajero.

Una vez en el hotel, apunta la resolución judicial, el procesado firmó la reserva, pagó y se fueron juntos a la habitación. Cerraron la puerta y estuvieron un rato hablando y viendo la televisión. Entre las dos y las tres de la madrugada, el chico se sentó en el sofá y sacó una botella de cerveza que había comprado. Después se fue al baño mientras su amiga se quedó sola en la estancia. Cuando él salió mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Poco tiempo después el procesado se durmió y ella se fue del hotel.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz no da validez al testimonio de la supuesta víctima. En su relato, señala el tribunal, denuncia un delito grave partiendo de una relación de amistad de muchos años, en una cita concertada previamente y en la que mediante una navaja -pequeñita declara la chica- el acusado la obliga a ir a varios hostales, a sacar dinero de dos cajeros y a subir a la habitación de un hotel, "todo ello a lo largo de al menos tres o cuatro horas [...] en las que no trata de marcharse o de pedir ayuda en ninguno de los hostales en los que estuvieron". Además, insiste el tribunal, "en el hotel Francia París él se va al baño un tiempo que ella no aprovecha para irse o para pedir auxilio. Se va cuando él se duerme".

La sentencia subraya que la querella de la supuesta víctima se interpone casi dieciocho meses después de ocurrir los hechos. La denunciante explicó en el juicio que no lo hizo inmediatamente porque su padre estaba enfermo y no quería aumentarle el dolor. "Sin embargo, lo hace dos meses después del fallecimiento de su padre y con motivo de un encuentro casual que tuvo con el procesado en la Caleta en el que discutieron, siendo la madre -según su manifestación- la que llevó a cabo la denuncia". Por otra parte, la chica "se siguió relacionando con el acusado de forma normal" meses después de la cita en el hotel.

Para la Sección Cuarta, en esta causa "la única prueba directa viene constituida por la declaración de la denunciante, sin que exista elemento alguno de corroboración con la suficiente fuerza como para desvirtuar la versión exculpatoria del acusado". Así, el tribunal "no ha alcanzado una certeza más allá de toda duda razonable de que los hechos se produjeran tal y como los describió la joven, lo que nos conduce a la absolución del procesado".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La defensa del encausado fue dirigida por el abogado José Luis Suárez Barragán en el ejercicio del turno de oficio.