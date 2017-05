5 de Abril dice que el 40% incumple la normativa

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril recuerdan que no están en contra de los establecimientos hosteleros y sus terrazas, sino que quieren "que el espacio público sea eso: público". La federación se muestra partidaria de la redacción de una nueva ordenanza reguladora de ocupación de la vía publica. "Pensamos que daría mayor seguridad jurídica tanto a los establecimientos en funcionamiento como a los que tengan intención de abrir y al resto de la ciudadanía", dicen.

En 5 de Abril entienden que la nueva ordenanza "debe ser consensuada por el mayor número posible de colectivos implicados y, por supuesto, por los diferentes grupos municipales".

La federación reconoce que los colectivos vecinales, "hemos recibido consultas de vecinos acerca de ocupación de aceras y plazas por los establecimientos hosteleros. Consultas, que no denuncias -matizan-, que hemos transmitido a las autoridades municipales".

Cinco de Abril calcula que "aproximadamente el 40 % de los establecimientos hosteleros incumplen actualmente la normativa en vigor, en mayor o menor medida". Ponen como ejemplo el artículo 2.2, que establece que las sombrillas, mesas y sillas instaladas en espacios públicos no podrán contener publicidad. Pero sobre todo destacan que "la ocupación y el paso libre en algunos casos no cumplen las distancias mínimas exigidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda". La orden determina las normas en cuanto a distancias y acceso de ambulancias, policía, bomberos, protección civil y sobre la accesibilidad de personas con discapacidad y peatones en general. "No estamos en contra de un tejido empresarial -que no el único- que aporta una serie de puestos de trabajo a la ciudad, sino a favor de la convivencia de todos, vecinos y visitantes, para conseguir una ciudad amable y agradable".