APDHA participa en una campaña en Palestina

Un grupo de personas miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) participan en la campaña Un autobús contra los muros, donde activistas procedentes de distintas organizaciones sociales del territorio estatal, aunque encabezada e impulsada desde Andalucía, recorrerán durante el mes de noviembre los territorios palestinos ocupados por Israel.

El propósito de esta acción es conocer de primera mano la realidad de las personas que viven bajo la ocupación israelí, la situación y las necesidades que se afrontan en los campamentos de personas refugiadas, las estructuras que gestionan su vida cotidiana, las organizaciones sociales que trabajan a través de distintas líneas y proyectos para mejorar las condiciones de la población palestina, "además de cualquier elemento que nos haya resultado difícil imaginar desde la distancia y que tendremos la oportunidad de conocer de primera mano y de forma objetiva", explican los activistas que en estos días irán reportando su experiencia tanto a este periódico como a través de las redes sociales habilitadas para la campaña, tanto en facebook como en twitter.

"Vamos a tratar de relatar nuestro viaje no sólo a través del territorio, también queremos trasladar las vivencias, sentimientos y dificultades con las que las personas palestinas se enfrentan en su día a día. Nos parece importante hacer visible el muro como elemento físico, pero también subjetivo. Los muros que no se ven, son también muy importantes, porque nos separan como seres humanos y estamos decididas a visibilizarlos para poderlos derribar", explican en el primer comunicado los activistas que llegaron ayer a territorio palestino en una fecha, ciertamente, especial, ya que el 2 de noviembre se conmemora el centenario de la declaración Balfour, realizada por el gobierno Británico durante la Primera Guerra Mundial con la que proclamaba su apoyo al establecimiento de un "hogar nacional" para el pueblo judío en la región de Palestina. "Un siglo ha transcurrido desde aquel momento y no podemos más que lamentar sus terribles consecuencias hasta el día de hoy", relatan.

La participación de la APDHA en esta acción se explica ya que la situación de vulneración de Derechos Humanos del pueblo palestino es un tema central de su área de Solidaridad Internacional. Así, son innumerables las campañas que la APDHA ha realizado para tal fin, siempre basadas en la necesidad de alertar sobre los graves incumplimientos de las resoluciones de la ONU donde se han condenado reiteradamente múltiples aspectos de la actuación de Israel como fuerza ocupante del territorio palestino.

Con la participación de la asociación en Un autobús contra los muros se pretende seguir abundando en esta labor y hacerla más efectiva obteniendo información de "cómo podemos ser útiles para la defensa de los Derechos Humanos de las personas palestinas desde nuestra organización y actividades", declaran.