AO en contra del proceso de revocación del Comité de Empresa

Autonomía Obrera asegura que "afiliadas a UGT en los Módulos de Playas (con el asesoramiento legal de su sindicato y la complacencia en la sombra de ACCIONA y Encargada) han recogido firmas para quitar al actual Comité de Empresa, compuesto por 5 delegadas de Autonomía Obrera". Defienden que "en mayo Autonomía Obrera celebró en el Palillero una Asamblea para todo el personal de Playas donde se aclararon las dudas que había sobre la municipalización, y en la que estuvieron presentes, entre otras, esas mismas trabajadoras que luego han ido recogiendo firmas para echar al Comité con la excusa de no tener información". Hablan de "una manipulación de las trabajadoras de los Módulos de Playa". Defienden que "la campaña contra el Comité no es esa supuesta falta de información sino por lo ocurrido el año pasado en el que la antigua presidenta del Comité dejó el cargo tras ser designada por ACCIONA para ejercer de Encargada, y, a partir de ahí, se han lanzado contra el Comité todo tipo de mentiras". Aseguran que "lo que de verdad persiguen quienes alientan en la sombra esta operación no es que se defienda mejor al personal, sino evitar la pérdida de su propio poder en las playas". Autonomía Obrera sentencia que "saben que con la remunicipalización desaparecerán por completo los beneficios y ventajas de las que tanto se han beneficiado. De ahí sus ataques constantes al Comité. Quieren destruir primero al Comité de Módulos para después acabar destruyendo todo el proceso de remunicipalización".